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США, Британія, Німеччина і Туреччина їдуть на Кримську платформу: оголошено повний список учасників

19 серпня 2021, 12:01

На чолі з Україною в роботі Кримської платформи візьмуть участь 45 делегацій.

Дмитро Кулеба
В Україну на саміт щодо Криму 23 серпня приїдуть представники 44 делегацій - Кулеба / УНІАН

У саміті Кримської платформи, який відбудеться у Києві 23 серпня, візьмуть участь 44 іноземних делегації. США представить міністр транспорту, Великобританію - міністр оборони. Німеччина, Франція і Туреччина будуть представлені на рівні глав МЗС. Союзники України Польща та країни Балтії візьмуть участь у заході на рівні президентів. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У четвер, 19 серпня, глава МЗС України під час свого брифінгу назвав повний список держав і делегацій міжнародних організацій, які приїдуть до Києва для участі в Кримській платформі.

Які країни будуть представлені на рівні президентів

  • Латвія
  • Литва
  • Естонія
  • Польща
  • Словаччина
  • Угорщина
  • Молдова
  • Словаччина
  • Фінляндія.

Які країни будуть представлені на рівні прем'єр-міністрів

  • Румунія
  • Грузія
  • Хорватія
  • Швеція

Країни, які відвідають саміт щодо Криму на рівні глав парламентів

  • Швейцарія
  • Чехія

Держави, які представлять глави МЗС

  • Туреччина
  • Франція
  • Німеччина
  • Іспанія
  • Італія
  • Бельгія
  • Австрія
  • Нідерланди
  • Люксембург
  • Ірландія
  • Данія
  • Болгарія
  • Чорногорія
  • Північна Македонія.

Дві держави представлять міністри оборони

Великобританія

Португалія

Хто представить США

Від США приїде посланець президента Джо Байдена, міністр транспорту США Пітт Буттіджіч.

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Норвегію представить держсекретар міністра закордонних справ

Які країни будуть представлені на рівні послів

  • Нова Зеландія
  • Мальта
  • Японія
  • Австралія
  • Кіпр
  • Канада
  • Греція.

Організації-учасники Кримської платформи

  • Єврокомісія - представить віцепрезидент Валдіс Домбровскіс.
  • НАТО - приїде заступник генерального секретаря.
  • Рада Європи - представить генеральна секретарка Марія Пейчинович-Бурич.
  • ГУАМ буде представлено на рівні генерального секретаря.

Крім того, в Кримській платформі також візьме участь президент Євроради Шарль Мішель.читайте такожЛють Росії і повернення Криму в Україну: Кулеба розкрив головний сценарій Києва

Кулеба уточнив, що з Україною на саміті щодо Криму буде 45 делегацій.

"Загалом - 44 іноземних делегацій. Разом з Україною - 45 учасників", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Кримська платформа

Президент України Володимир Зеленський 20 травня оголосив про те, що саміт Кримської платформи відбудеться у Києві 23 серпня. Учасники заходу обговорять питання деокупації Криму.

Представник президента у автономній республіці Крим Антон Коріневич заявляв, що за підсумками Кримської платформи делегати підпишуть декларацію, в якій будуть зафіксовані подальші дії, спрямовані на повернення Криму до складу України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба 28 липня сказав, що документ, який повинні підписати учасники саміту щодо Криму, вже майже погодили.

Так званий "віцепрем'єр кримського уряду", "постійний представник Криму при президентові РФ" Георгій Мурадов заявив, що Росія повинна притягнути до відповідальності учасників Кримської платформи за нібито "посягання" на територіальну цілісність РФ.

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МЗС України новини України новини Криму Кримська платформа
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