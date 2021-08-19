США, Британия, Германия и Турция приедут на Крымскую платформу: объявлен полный список участников

В Украину на саммит по Крыму 23 августа приедут представители 44 делегаций - Кулеба / УНИАН

В саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа, примут участие 44 иностранных делегации. США представит министр транспорта, Великобританию – министр обороны. Германия, Франция и Турция будут представлены на уровне глав МИД. Союзники Украины Польша и страны Балтии примут участие в мероприятии на уровне президентов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В четверг, 19 августа, глава МИД Украины в ходе своего брифинга назвал полный список государств и делегаций международных организаций, которые приедут в Киев для участия в Крымской платформе.

Какие страны будут представлены на уровне президентов

Латвия

Литва

Эстония

Польша

Словакия

Венгрия

Молдавия

Словения

Финляндия.

Какие страны будут представлены на уровне премьер-министров

Румыния

Грузия

Хорватия

Швеция

Страны, которые посетят саммит по Крыму на уровне глав парламентов

Швейцария

Чехия

Государства, которые представят главы МИД

Турция

Франция

Германия

Испания

Италия

Бельгия

Австрия

Нидерланды

Люксембург

Ирландия

Дания

Болгария

Черногория

Северная Македония.

Два государства представят министры обороны

Великобритания

Португалия

Кто представит США

От США приедет посланник президента Джо Байдена, министр транспорта США Питт Буттиджич.

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Норвегию представит госсекретарь министра иностранных дел

Какие страны будут представлены на уровне послов

Новая Зеландия

Мальта

Япония

Австралия

Кипр

Канада

Греция.

Организации-участники Крымской платформы

Еврокомиссия – представит вице-президент Валдис Домбровскис.

НАТО – приедет заместитель генерального секретаря.

Совет Европы – представит генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич.

ГУАМ будет представлен на уровне генерального секретаря.

Кроме того, в Крымской платформе также примет участие президент Евросовета Шарль Мишель.Читайте такжеЯрость России и возвращение Крыма в Украину: Кулеба раскрыл главный сценарий Киева

Кулеба уточнил, что с Украиной на саммите по Крыму будет 45 делегаций.

"В целом - 44 иностранные делегации. Вместе с Украиной - 45 участников", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Крымская платформа

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая объявил о том, что саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. Участники мероприятия обсудят вопросы деоккупации Крыма.

Представитель президента в автономной республике Крым Антон Кориневич заявлял, что по итогам Крымской платформы делегаты подпишут декларацию, в которой будут зафиксированы дальнейшие действия, направленные на возвращение Крыма в состав Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 28 июля сказал, что документ, который должны подписать участники саммита по Крыму, уже почти согласовали.

Так называемый "вице-премьер крымского правительства", "постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов заявил, что Россия должна привлечь к ответственности участников Крымской платформы за якобы "посягательство" на территориальную целостность РФ.