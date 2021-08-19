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США, Британия, Германия и Турция приедут на Крымскую платформу: объявлен полный список участников

19 августа 2021, 12:01
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Во главе с Украиной в работе Крымской платформы примут участие 45 делегаций.

Дмитрий Кулеба
В Украину на саммит по Крыму 23 августа приедут представители 44 делегаций - Кулеба / УНИАН

В саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа, примут участие 44 иностранных делегации. США представит министр транспорта, Великобританию – министр обороны. Германия, Франция и Турция будут представлены на уровне глав МИД. Союзники Украины Польша и страны Балтии примут участие в мероприятии на уровне президентов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В четверг, 19 августа, глава МИД Украины в ходе своего брифинга назвал полный список государств и делегаций международных организаций, которые приедут в Киев для участия в Крымской платформе.

Какие страны будут представлены на уровне президентов

  • Латвия
  • Литва
  • Эстония
  • Польша
  • Словакия
  • Венгрия
  • Молдавия
  • Словения
  • Финляндия.

Какие страны будут представлены на уровне премьер-министров

  • Румыния
  • Грузия
  • Хорватия
  • Швеция

Страны, которые посетят саммит по Крыму на уровне глав парламентов

  • Швейцария
  • Чехия

Государства, которые представят главы МИД

  • Турция
  • Франция
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Бельгия
  • Австрия
  • Нидерланды
  • Люксембург
  • Ирландия
  • Дания
  • Болгария
  • Черногория
  • Северная Македония.

Два государства представят министры обороны

Великобритания

Португалия

Кто представит США

От США приедет посланник президента Джо Байдена, министр транспорта США Питт Буттиджич.

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Норвегию представит госсекретарь министра иностранных дел

Какие страны будут представлены на уровне послов

  • Новая Зеландия
  • Мальта
  • Япония
  • Австралия
  • Кипр
  • Канада
  • Греция.

Организации-участники Крымской платформы

  • Еврокомиссия – представит вице-президент Валдис Домбровскис.
  • НАТО – приедет заместитель генерального секретаря.
  • Совет Европы – представит генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич.
  • ГУАМ будет представлен на уровне генерального секретаря.

Кроме того, в Крымской платформе также примет участие президент Евросовета Шарль Мишель.Читайте такжеЯрость России и возвращение Крыма в Украину: Кулеба раскрыл главный сценарий Киева

Кулеба уточнил, что с Украиной на саммите по Крыму будет 45 делегаций.

"В целом - 44 иностранные делегации. Вместе с Украиной - 45 участников", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Крымская платформа

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая объявил о том, что саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. Участники мероприятия обсудят вопросы деоккупации Крыма.

Представитель президента в автономной республике Крым Антон Кориневич заявлял, что по итогам Крымской платформы делегаты подпишут декларацию, в которой будут зафиксированы дальнейшие действия, направленные на возвращение Крыма в состав Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 28 июля сказал, что документ, который должны подписать участники саммита по Крыму, уже почти согласовали.

Так называемый "вице-премьер крымского правительства", "постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов заявил, что Россия должна привлечь к ответственности участников Крымской платформы за якобы "посягательство" на территориальную целостность РФ.

viber
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