США на Донбасі і Будапештський меморандум: Резніков назвав сценарії для припинення війни з Росією

США можуть взяти участь у Нормандському форматі - Резніков / УНІАН

Делегація Києва на чолі з президентом Володимиром Зеленським під час поїздки до Вашингтона обговорила ініціативу про підключення США до міжнародних переморвин з метою врегулювання російсько-українського військового конфлікту на Донбасі. Сполучені Штати можуть взяти участь у нормандському форматі або консультаціях в рамках Будапештського меморандуму. Про це заявив віцепрем'єр – міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков.

У ефірі програми Свобода слова на ICTV він розповів про те, що є ймовірність підключення Штатів до діючих перемовин щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Іншого майданчика наразі немає, тому "Мінськ" повинен зберігатися.

читайте такожСША братимуть участь у перемовинах щодо Донбасу та Криму: віцепрем'єрка розповіла про новий формат"Це може бути продовженням "Мінська", тому що, на жаль, немає іншого логістичного майданчика, створеного нормандським форматом. "Мінськ" заради домовленостей з гуманітарних питань, економічних питань, припинення вогню все одно треба зберігати. Будь-які перемовини, як можливість комунікацій, треба зберігати", - вважає міністр.

Крім того, за його словами, можна відновити консультації в Будапештському форматі, одним з гарантів якого є США. До подібних перемовин можна було б підключити і Німеччину.

"У нас є Будапештський меморандум, зрештою, у якому США, Великобританія і Франція є учасниками. Він (Будапештський меморандум) дозволяє проводити консультації. Можна запросити Німеччину до таких консультацій", - вважає Резніков.

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Також він підкреслив, що Україна працює над ініціативами щодо перемовин відносно врегулювання військового конфлікту з Росією. Однак у цій ситуації все залежить від реакції Заходу.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на базі Мінського формату військовий конфлікт Москви і Києва на Донбасі вирішити так і не вдалося. Тому він має намір знайти нові варіанти врегулювання ситуації на перемовинах з Байденом і Путіним.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков казав, що Москва дасть згоду на участь США у перемовинах щодо Донбасу у тому випадку, якщо Вашингтон, мовляв, чинитиме тиск на Київ.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що Вашингтон навряд чи приєднається до перемовин щодо Донбасу, тому що проти цього виступають Німеччина, Франція і Росія.