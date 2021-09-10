США не залишать Київ в битві з РФ: Кулеба назвав сценарії участі Вашингтона в діалозі щодо Донбасу

Байден у Вашингтоні чітко дав зрозуміти, що США не залишать Україну в боротьбі Києва з Росією - Кулеба / УНІАН

Офіційний Київ повинен більш старанно працювати для того, щоб забезпечити підключення США до перемовин з Росією щодо звільнення Донбасу. Участь Вашингтона можна реалізувати як у рамках нормандського формату, так і в умовах інших перемовних майданчиків. Глава Білого дому Джо Байден чітко дав зрозуміти, що Штати не залишать Україну один на один з Москвою, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Нам потрібне активне залучення США в принципі до розмови з Росією щодо окупації українських територій. Це може бути у складі нормандського формату, це може бути поза цим складом. Головне - щоб Америка була в грі", - розповів він в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.читайте такожСША братимуть участь у перемовинах щодо Донбасу та Криму: віцепрем'єрка розповіла про новий формат

Крім того, за словами дипломата, на перемовинах з українською делегацією у Вашингтоні Байден чітко дав зрозуміти Києву, що США не залишать Україну тет-а-тет з Росією.

"Все інше - це вже тактика: хто, куди і як", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Участь США у перемовинах щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Мінський формат не допоміг врегулювати російсько-український конфлікт на Донбасі. З цієї причини гарант має намір шукати нові варіанти вирішення збройної конфронтації на перемовинах з президентом США Джо Байденом і главою РФ Володимиром Путіним.

Реклама

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков казав, що Москва погодиться на участь США у перемовинах щодо Донбасу у тому випадку, якщо Вашингтон чинитиме тиск на Київ.

Американський дипломат, колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що Вашингтон не вдасться підключити до перемовного процесу щодо Донбасу. Таку ініціативу не підтримують Німеччина, Франція і Росія.

Віцепрем'єр, міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков вважає, що США можуть взяти участь не тільки в нормандському форматі, але і в консультаціях в рамках Будапештського меморандуму.