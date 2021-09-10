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США не оставят Украину в битве с РФ: Кулеба назвал сценарии участия Вашингтона в диалоге по Донбассу

10 сентября 2021, 22:50
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Украина должна более эффективно работать для подключения США к ситуации на Донбассе, считает Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Байден в Вашингтоне четко дал понять, что США не оставят Украину в борьбе Киева с Россией - Кулеба / УНИАН

Официальный Киев должен более усердно работать для того, чтобы обеспечить подключение США к переговорам с Россией по освобождению Донбасса. Участие Вашингтона можно реализовать как в рамках нормандского формата, так и в условиях других переговорных площадок. Глава Белого дома Джо Байден четко дал понять, что Штаты не оставят Украину один на один с Москвой, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Нам нужно активное привлечение США в принципе к разговору с Россией относительно оккупации украинских территорий. Это может быть в составе нормандского формата, это может быть вне этого состава. Главное - чтобы Америка была в игре", - рассказал он в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.Читайте такжеСША будут участвовать в переговорах по Донбассу и Крыму: вице-премьер рассказала о новом формате

Кроме того, по словам дипломата, на переговорах с украинской делегацией в Вашингтоне Байден четко дал понять Киеву, что США не оставят Украину тет-а-тет с Россией.

"Все остальное - это уже тактика: кто, куда и как", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Участие США в переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Минский формат не помог урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе. По этой причине гарант намерен искать новые варианты разрешения вооруженной конфронтации на переговорах с президентом США Джо Байденом и главой РФ Владимиром Путиным.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что Москва согласится на участие США в переговорах по Донбассу в том случае, если Вашингтон будет оказывать давление на Киев.

Американский дипломат, бывший посол США в Украине Джон Хербст полагает, что Вашингтон не удастся подключить к переговорному процессу по Донбассу. Такую инициативу не поддерживают Германия, Франция и Россия.

Вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников считает, что США могут принять участие не только в нормандском формате, но и в консультациях в рамках Будапештского меморандума.

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