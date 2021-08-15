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Стало відомо, хто керуватиме Кривим Рогом після загибелі мера

15 серпня 2021, 23:43

Після смерті Констанітна Павлова, виконувати обов'язки мера Кривого Рогу буде Олександр Котляр.

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Хто виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу

Після трагічної загибелі мера Кривого Рогу Костянтин Павлова від Партії опозиційна платформа - за життя, виконувати його обов'язки буде член партії "Слуга народу" Олександр Котляр.

Про це в Facebook написав народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович. Він раніше повідомив про смерть мера і написав, що версія самогубства це маячня.

У грудні 2020 року за даними територіальної виборчої комісії, Павлов обігнав свого опонента Дмитра Шевчика від "Слуги народу", отримавши 56,96% голосів виборців (97 591 голос).

Загибель мера Кривого Рогу:

Нагадаємо, Гларвед писав про те, що в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.

Відзначимо, в поліції порушити кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прес-секретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.

Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова,

Вадим Рабинович Слуга народу ОПЗЖ Костянтин Павлов
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