Стало известно, кто будет руководить Кривым Рогом после гибели мэра

Кто будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога

После трагической гибели мэра Кривого Рога Константин Павлова от партии Оппозиционная платформа – за життя, исполнять обязанности будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.

Об этом в Facebook написал народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович. Он ранее сообщил о смерти мэра и написал, что версия самоубийства это бред.

В декабре 2020 года по данным территориальной избирательной комиссии, Павлов обогнал своего оппонента Дмитрия Шевчик от "Слуги народа", получив 56,96% голосов избирателей (97 591 голос).

Гибель мэра Кривого Рога:

Напомним, Главред писал о том, что в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.

Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова,