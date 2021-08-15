Названы три версии трагической гибели мэра Кривого Рога

ВМВД назвали три версии гибели чиновника

Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, сказал директор по коммуникациям Артем Шевченко в эфире канала Украина 24.

Среди версий гибели чиновника:

самоубийство,

убийство

неосторожное обращение с оружием.

"Первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из трех вариантов", - отметил Шевченко.

По словам спикера МВД, судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти и характер ранения погибшего. Баллистическая экспертиза, со своей стороны, займет несколько больше времени.

"Полицейские Днепропетровской области проводят следственные действия. Завтра картина будет более или менее очевидна чем та, которая сегодня. Давайте подождем", - добавил директор по коммуникациям.

Напомним, Главред писал о том, что в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.