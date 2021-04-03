Стало відомо про кримінальну справу щодо держзради проти Медведчука і Козака

Медведчука підозрюють у держзраді через інтерв'ю RT про рішення РНБО / УНІАН

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу за фактом можливої державної зради народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака за заявою парламентаря від фракції ЄС Олексія Гончаренка. Ситуація пов'язана із словами Медведчука в інтерв'ю російському телеканалу RT, в рамках якого він зробив низку заяв про закриття телеканалів NewsOne, ZiK і 112 Україна.

Як заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко, відповідний документ у відповідь на його заяву надіслали з Офісу генпрокурора. Справу відкрито за статтею 111 Кримінального кодексу України Державна зрада.

"ДБР відкрило кримінальне провадження про державну зраду Медведчука і Козака. Таку інформацію я отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, що підпадають під ст.111 КК України (Державна зрада). Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке вже ведеться", - повідомив нардеп.

Також він акцентував увагу на тому, що в його заяві йдеться про висловлювання Віктора Медведчука (і дії Козака) в інтерв'ю російському каналу RT, в рамках яких політик коментував рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZiK і 112 Україна і самого Козака.читайте такожУ Нацраді розповіли про новий удар по "каналах Медведчука"

"Заява стосується висловлювань Медведчука (в тому числі в поєднанні з діями, вчиненими його однопартійцем Тарасом Козаком) в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT. Там Медведчук коментував питання, що стосуються впровадження санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій 112, ZIK і NewsOne. Тоді він припустився низки висловлювань, які можна трактувати як державну зраду", - підкреслив Олексій Гончаренко.

Санкції України проти Медведчука і Козака