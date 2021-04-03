Стало известно об уголовном деле по госизмене против Медведчука и Козака

Медведчука подозревают в госизмене из-за интервью RT о решениях СНБО / УНИАН

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту возможной государственной измены народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака по заявлению парламентария от фракции ЕС Алексея Гончаренко. Ситуация связана со словами Медведчука в интервью российскому телеканалу RT, в рамках которого он сделал ряд заявлений о закрытии телеканалов NewsOne, ZiK и 112 Украина.

Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко, соответствующий документ в ответ на его заявление прислали из Офиса генпрокурора. Дело открыто по статье 111 Уголовного кодекса Украины Государственная измена.

"ГБР открыло уголовное производство о государственной измене Медведчука и Козака. Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под ст. 111 УК Украины (государственная измена). Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется", - сообщил нардеп.

Также он акцентировал внимание на том, что в его заявлении говорится о высказываниях Виктора Медведчука (и действиях Козака) в интервью российскому каналу RT, в рамках которых политик комментировал решения СНБО по санкциям против телеканалов NewsOne, ZiK и 112 Украина и самого Козака.Читайте такжеВ Нацсовете рассказали о новом ударе по "каналам Медведчука"

"Заявление касается высказываний Медведчука (в том числе в сочетании с действиями, совершенными его однопартийцем Тарасом Козаком) в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT. Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО по Козаку, а также аннулирование лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену", - подчеркнул Алексей Гончаренко.

Санкции Украины против Медведчука и Козака