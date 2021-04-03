Стало известно об уголовном деле по госизмене против Медведчука и Козака

Генпрокуратура расследует заявления Медведчука и действия Козака, которые могут быть классифицированы как госизмена.
Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту возможной государственной измены народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака по заявлению парламентария от фракции ЕС Алексея Гончаренко. Ситуация связана со словами Медведчука в интервью российскому телеканалу RT, в рамках которого он сделал ряд заявлений о закрытии телеканалов NewsOne, ZiK и 112 Украина.
Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко, соответствующий документ в ответ на его заявление прислали из Офиса генпрокурора. Дело открыто по статье 111 Уголовного кодекса Украины Государственная измена.
"ГБР открыло уголовное производство о государственной измене Медведчука и Козака. Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под ст. 111 УК Украины (государственная измена). Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется", - сообщил нардеп.
Также он акцентировал внимание на том, что в его заявлении говорится о высказываниях Виктора Медведчука (и действиях Козака) в интервью российскому каналу RT, в рамках которых политик комментировал решения СНБО по санкциям против телеканалов NewsOne, ZiK и 112 Украина и самого Козака.Читайте такжеВ Нацсовете рассказали о новом ударе по "каналам Медведчука"
"Заявление касается высказываний Медведчука (в том числе в сочетании с действиями, совершенными его однопартийцем Тарасом Козаком) в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT. Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО по Козаку, а также аннулирование лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену", - подчеркнул Алексей Гончаренко.
Санкции Украины против Медведчука и Козака
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля на базе решения СНБО ввел санкции против народного депутата от фракции Оппозиционная платформа – за жизнь Тараса Козака, соратника парламентария Виктора Медведчука. Ограничения продлятся 5 лет. Вследствие этого в Украине заблокировали вещание телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne, владельцем которых является Козак.
- 29 февраля глава государства Владимир Зеленский на основании решения СНБО ввел санкции против 19 компаний и 8 юридических лиц. Под ограничения попали политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции должны продлиться 3 года.
- В Верховном суде 19 марта было принято решение, согласно которому запрет "каналов Медведчука" не нарушает права пользователя. Решение можно оспорить в течение 30 дней в Большой палате суда.