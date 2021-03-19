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В Верховном суде приняли решение по "каналам Медведчука"

19 марта 2021, 18:27
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Санкции в Украине не нарушили Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод, решил суд.

Кассационный админсуд, который входит в состав ВС, принял решение по каналам Медведчука
Кассационный админсуд, который входит в состав ВС, принял решение по "медведчуковским" каналам / УНИАН

В пятницу, 19 марта, Кассационный административный суд (входит в состав Верховного суда) рассмотрел дело, начатое по иску гражданина, который обжаловал указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против "медведчуковских" телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK.

Суд решил, что прекращение вещания телеканалов не нарушает права пользователя, которые прописаны в Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, говорится на странице Верховного суда в Facebook.

В суде отметили, что полный текст решения изготовят на протяжении пяти рабочих дней. После появления полного текста решение можно в течение 30 дней оспорить в Большой палате Верховного суда.

"...сейчас на рассмотрении КАС ВС, кроме указанного заявления, находятся еще десять исковых заявлений, которыми оспаривается указ президента…", – отмечается в сообщении.

/ facebook.com/supremecourt.ua
  • Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение на пять лет ввести санкции против каналов ZIK, 112 Украина и NewsOne, которые формально принадлежат нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь Тарасу Козаку, который является бизнес-партнером главы политсовета ОПЗЖ и кума президента России Владимира Путина – Виктора Медведчука.
  • Козака называют "кошельком" Медведчука, а телеканалы считают "медведчуковскими".
  • Санкции против каналов своим указом ввел в действие Владимир Зеленский – документ подписан 2 февраля. Телеканалы лишили лицензий и заблокировали.
  • В нашей стране 112 Украина, ZIK и NewsOne перестали показывать по кабельному в ночь со 2 на 3 февраля.

санкции Верховный суд Украины
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