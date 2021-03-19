В Верховном суде приняли решение по "каналам Медведчука"

Санкции в Украине не нарушили Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод, решил суд.
В пятницу, 19 марта, Кассационный административный суд (входит в состав Верховного суда) рассмотрел дело, начатое по иску гражданина, который обжаловал указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против "медведчуковских" телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK.
Суд решил, что прекращение вещания телеканалов не нарушает права пользователя, которые прописаны в Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, говорится на странице Верховного суда в Facebook.
В суде отметили, что полный текст решения изготовят на протяжении пяти рабочих дней. После появления полного текста решение можно в течение 30 дней оспорить в Большой палате Верховного суда.
"...сейчас на рассмотрении КАС ВС, кроме указанного заявления, находятся еще десять исковых заявлений, которыми оспаривается указ президента…", – отмечается в сообщении.
- Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение на пять лет ввести санкции против каналов ZIK, 112 Украина и NewsOne, которые формально принадлежат нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь Тарасу Козаку, который является бизнес-партнером главы политсовета ОПЗЖ и кума президента России Владимира Путина – Виктора Медведчука.
- Козака называют "кошельком" Медведчука, а телеканалы считают "медведчуковскими".
- Санкции против каналов своим указом ввел в действие Владимир Зеленский – документ подписан 2 февраля. Телеканалы лишили лицензий и заблокировали.
- В нашей стране 112 Украина, ZIK и NewsOne перестали показывать по кабельному в ночь со 2 на 3 февраля.