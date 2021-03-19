В Верховном суде приняли решение по "каналам Медведчука"

Кассационный админсуд, который входит в состав ВС, принял решение по "медведчуковским" каналам / УНИАН

В пятницу, 19 марта, Кассационный административный суд (входит в состав Верховного суда) рассмотрел дело, начатое по иску гражданина, который обжаловал указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против "медведчуковских" телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK.

Суд решил, что прекращение вещания телеканалов не нарушает права пользователя, которые прописаны в Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, говорится на странице Верховного суда в Facebook.

В суде отметили, что полный текст решения изготовят на протяжении пяти рабочих дней. После появления полного текста решение можно в течение 30 дней оспорить в Большой палате Верховного суда.

"...сейчас на рассмотрении КАС ВС, кроме указанного заявления, находятся еще десять исковых заявлений, которыми оспаривается указ президента…", – отмечается в сообщении.

/ facebook.com/supremecourt.ua