Ставка на Байдена і виведення військ РФ з Донбасу: Зеленський розкрив сценарій візиту до Вашингтона

Питання участі США у перемовинах щодо Донбасу обговорюватиметься на зустрічі з Байденом - Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона має намір попросити господаря Білого дому Джо Байдена взяти участь у перемовинах щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Ініціативу можна реалізувати в рамках нормандського формату, якщо на це погодяться Париж, Москва і Берлін, або на базі інших перемовних процесів. Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.

"Це буде в нормандському форматі, якщо учасники нормандського формату будуть "за". Україна точно підтримує такий формат. Або це буде в іншому форматі. Це вже питання пемовин. У мене буде зустріч з президентом Байденом і я також буду піднімати це питання", - сказав український гарант.

Також він додав, що Україна зацікавлена у тому, щоб американська держава надала допомогу Києву в мирному вирішенні збройної конфронтації на сході країни і виведенні російських військ з окремих районів Донецької та Луганської областей.читайте такожВиведення військ Росії з Донбасу: у США різко попередили Москву про вступ України до НАТО

"Я дійсно хотів би, щоб США допомагали нам у вирішенні питання мирного врегулювання на Донбасі і деокупації наших територій", - підкреслив Володимир Зеленський.

Участь США у перемовинах щодо Донбасу

Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що США можуть увійти до перемовного процесу щодо Донбасу за підсумками візиту Зеленського до Вашингтона на зустріч з Байденом. За словами перемовника, участь Штатів позитивно позначиться на перемовинах, оскільки Франція і Німеччина не роблять належного тиску на Росію.

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Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що інформація про участь США у перемовинах щодо Донбасу повинна з'явитися вже в липні-серпні - після поїздки Зеленського в Вашингтон. Наразі американці визначаються з тим, в якому форматі можливе підключення Штатів до перемовного процесу.

Президент України Володимир Зеленський казав, що мінський формат себе вичерпав, тому треба шукати нові варіанти перемовин, які він має намір виробити під час зустрічей з господарем Білого дому Джо Байденом і главою Кремля Володимиром Путіним.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков сказав, що Москва погодиться на підключення США до перемовинна Донбасі у тому випадку, якщо Вашингтон погодиться чинити тиск на Київ з метою реалізації Мінських угод на умовах Кремля.