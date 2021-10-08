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Стефанчук став новим спікером Верховної Ради

8 жовтня 2021, 12:06

Руслан Стефанчук до цього був на посаді віцеспікера парламенту.

Стефанчук
Стефанчук став новим спікером Верховної Ради / УНІАН

У п'ятницю, 8 жовтня, народні депутати обрали нового спікера парламенту. Ним став Руслан Стефанчук, який до цього був на посаді віцеспікера.

Під час засідання призначення Стефанчука підтримав 261 народний депутат. Перед цим відбулося рейтингове голосування по всіх кандидатах, за результатами якого голоси нардепів розподілилися таким чином:

Руслан Стефанчук - 257 голосів.

Олексій Гончаренко - 44 голоси.

Яна Зінкевич - 146 голосів.

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Як проголосували нардепи:

"Слуга народу" - 222 за, 1 проти;

ОПЗЖ - 0 за, 0 проти;

"Європейська солідарність" - 0 за, 0 проти;

"Батьківщина" - 0 за, 1 проти;

"Голос" - 0 за, 0 проти;

Партія "За майбутнє" - 15 за, 0 проти;

Група "Довіра" - 18 за, 0 проти.

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Руслан Стефанчук - що про нього відомо

Народився 29 жовтня 1975 року в Тернополі. Закінчив Хмельницький інститут регіонального управління і права та Технологічний університет Поділля (зараз - Хмельницький національний університет).

Доктор юридичних наук, професор. Член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України. Займався адвокатською діяльністю.

Під час президентської кампанії 2019 року керував роботою експертних груп.

З 2019 року - радник президента України, був представником президента у Верховній Раді.

Відставка Разумкова

30 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що депутати Слуги народу прийшли за підписними листами про відкликання його з посади голови Верховної Ради. Відповідну пропозицію подав голова фракції СН Давид Арахамія.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив, чому ініціював відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Однією з причин він назвав "холодну регламентну війну".

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що у партії Слуга народу мільйон запитань до Разумкова.

7 жовтня Дмитра Разумкова відправили у відставку. За це рішення проголосували 284 нардепи.

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