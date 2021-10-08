Стефанчук стал новым спикером Верховной Рады / УНИАН

В пятницу, 8 октября, народные депутаты избрали нового спикера Рады. Им стал Руслан Стефанчук, который до этого был на посту вице-спикера.

В ходе заседания назначение Стефанчука поддержал 261 народный депутат.

Перед этим состоялось рейтинговое голосование по всем кандидатам, по результатам которого голоса нардепов распределились таким образом:

Руслан Стефанчук - 257 голосов.

Алексей Гончаренко - 44 голоса.

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Яна Зинкевич - 146 голосов.

Как проголосовали нардепы:

"Слуга народа" - 222 за, 1 против;

ОПЗЖ - 0 за, 0 против;

"Европейская солидарность" - 0 за, 0 против;

"Батькивщина" - 0 за, 1 против;

"Голос" - 0 за, 0 против;

Партия "За майбутнє" - 15 за, 0 против;

Группа "Довіра" - 18 за, 0 против.

Руслан Стефанчук - что о нем известно

Родился 29 октября 1975 года в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья (сейчас - Хмельницкий национальный университет).

Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался адвокатской деятельностью.

Во время президентской кампании 2019 года курировал работу экспертных групп.

С 2019 года - советник президента Украины, был представителем президента в Верховной раде.