Степанов відреагував на чутки щодо своєї відставки

Міністр зазначив, що вже рік перебуває на посаді та весь цей час "бореться з пандемією і коронавірусом".
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на інформацію про ймовірність своєї відставки. В ефірі каналу НАШ він зазначив, що чутки про це поширюються протягом останніх півроку.
Міністр зазначив, що вже рік перебуває на посаді і весь цей час "бореться з пандемією і коронавірусом".
"Щодо моєї відставки. Це триває вже більше, ніж півроку (чутки про відставку - ред.)... Що можна зробити?",- зазначив Степанов.
Відставка Степанова - про що повідомлялося раніше:
- Верховна Рада планує відправити до відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомив у вівторок, 27 квітня народний депутат Олексій Гончаренко.
- У фракції Слуга народу заявили, що найближчим часом не планують розглядати відставку міністра охорони Здоров'я Максима Степанова.
- За провал вакцинного кейса голова МОЗ Максим Степанов заслуговує відставки. Можливо, президенту варто було втрутитися ще в січні-лютому, коли стало ясно, що ситуація аварійна, заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.
Автор: Катерина Трохимчук