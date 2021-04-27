Степанов відреагував на чутки щодо своєї відставки

Степанов зізнався, чи збирається у відставку / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на інформацію про ймовірність своєї відставки. В ефірі каналу НАШ він зазначив, що чутки про це поширюються протягом останніх півроку.

Міністр зазначив, що вже рік перебуває на посаді і весь цей час "бореться з пандемією і коронавірусом".

"Щодо моєї відставки. Це триває вже більше, ніж півроку (чутки про відставку - ред.)... Що можна зробити?",- зазначив Степанов.

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