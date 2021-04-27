Степанов отреагировал на слухи о своей отставке

Степанов признался, собирается ли в отставку / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на информацию о вероятности своей отставки. В эфире канала НАШ он отметил, что слухи об этом распространяются в течение последних полугода.

Министр отметил, что уже год находится на посту и все это время "борется с пандемией и коронавирусом".

"Относительно моей отставки. Это продолжается уже больше, чем полгода (слухи об отставке - ред.)... Что можно сделать?",- отметил Степанов.

Отставка Степанова – о чем сообщалось ранее: