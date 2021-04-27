Степанов отреагировал на слухи о своей отставке

Министр отметил, что уже год находится на посту и все это время "борется с пандемией и коронавирусом".
Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на информацию о вероятности своей отставки. В эфире канала НАШ он отметил, что слухи об этом распространяются в течение последних полугода.
Министр отметил, что уже год находится на посту и все это время "борется с пандемией и коронавирусом".
"Относительно моей отставки. Это продолжается уже больше, чем полгода (слухи об отставке - ред.)... Что можно сделать?",- отметил Степанов.
Отставка Степанова – о чем сообщалось ранее:
- Верховная Рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил во вторник, 27 апреля народный депутат Алексей Гончаренко.
- Во фракции Слуга народа заявили, что в ближайшее время не планируют рассматривать отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
- За провал вакцинного кейса глава Минздрава Максим Степанов заслуживает отставки. Возможно, президенту стоило вмешаться еще в январе-феврале, когда стало ясно, что ситуация аварийная, заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Автор: Екатерина Трохимчук