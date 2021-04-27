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В партии Зеленского рассказали, планируется ли отставка Степанова

27 апреля 2021, 12:27
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Нардеп Елена Мошенец говорит - для вынесения вопроса отставки министра Степанова на рассмотрение фракции должно быть обращение Кабмина к Слуге народа.

Степанов
Максим Степанов / УНИАН

Во фракции Слуга народа, несмотря на активно циркулирующие слухи, в ближайшее время не планируют рассматривать отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом сообщает нардеп от президентской политсилы Елена Мошенец в эфире канала Украина 24.

"В нашей фракции пока что такой вопрос не обсуждался. Если в отношении потенциального нового министра энергетики действительно была его встреча в онлайне с членами нашей фракции, каждый мог задать вопрос, и до сих пор проводится сигнальное голосование в отношении поддержки, то в отношении нового министра здравоохранения такой информации нет", — сказала она.

По словам Мошенец, для вынесения вопроса отставки министра Степанова на рассмотрение фракции должно быть обращение Кабмина к Слуге народа.

"Я не думаю, что это может произойти без консультации, в том числе с нашей фракцией. Для того чтобы этот вопрос вынести на четверг, как минимум сегодня-завтра такое общение должно было бы быть. По моему мнению, это маловероятно", — сказала она.

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Отставка Степанова – о чем сообщалось ранее:

  • Верховная Рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
  • "ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку на внеочередной кадровой сессии", - сообщил Гончаренко во вторник, 27 апреля
  • 19 мая 2020 года Нардепы Верховной Рады IХ созыва из фракции Голос объявили сбор голосов за отставку Максима Степанова с поста главы Министерства здравоохранения.
  • 26 ноября 2020 года вновь пошли слухи об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Главная претензия к нему – плохая организация борьбы с пандемией коронавируса.
отставка Верховная Рада Слуга народа Максим Степанов
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