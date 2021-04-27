В партии Зеленского рассказали, планируется ли отставка Степанова

Максим Степанов / УНИАН

Во фракции Слуга народа, несмотря на активно циркулирующие слухи, в ближайшее время не планируют рассматривать отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом сообщает нардеп от президентской политсилы Елена Мошенец в эфире канала Украина 24.

"В нашей фракции пока что такой вопрос не обсуждался. Если в отношении потенциального нового министра энергетики действительно была его встреча в онлайне с членами нашей фракции, каждый мог задать вопрос, и до сих пор проводится сигнальное голосование в отношении поддержки, то в отношении нового министра здравоохранения такой информации нет", — сказала она.

По словам Мошенец, для вынесения вопроса отставки министра Степанова на рассмотрение фракции должно быть обращение Кабмина к Слуге народа.

"Я не думаю, что это может произойти без консультации, в том числе с нашей фракцией. Для того чтобы этот вопрос вынести на четверг, как минимум сегодня-завтра такое общение должно было бы быть. По моему мнению, это маловероятно", — сказала она.

Читайте такжеСтепанов заявил, что Киев следующим выйдет из красной зоны

Отставка Степанова – о чем сообщалось ранее: