В партии Зеленского рассказали, планируется ли отставка Степанова

Нардеп Елена Мошенец говорит - для вынесения вопроса отставки министра Степанова на рассмотрение фракции должно быть обращение Кабмина к Слуге народа.
Во фракции Слуга народа, несмотря на активно циркулирующие слухи, в ближайшее время не планируют рассматривать отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом сообщает нардеп от президентской политсилы Елена Мошенец в эфире канала Украина 24.
"В нашей фракции пока что такой вопрос не обсуждался. Если в отношении потенциального нового министра энергетики действительно была его встреча в онлайне с членами нашей фракции, каждый мог задать вопрос, и до сих пор проводится сигнальное голосование в отношении поддержки, то в отношении нового министра здравоохранения такой информации нет", — сказала она.
По словам Мошенец, для вынесения вопроса отставки министра Степанова на рассмотрение фракции должно быть обращение Кабмина к Слуге народа.
"Я не думаю, что это может произойти без консультации, в том числе с нашей фракцией. Для того чтобы этот вопрос вынести на четверг, как минимум сегодня-завтра такое общение должно было бы быть. По моему мнению, это маловероятно", — сказала она.
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Отставка Степанова – о чем сообщалось ранее:
- Верховная Рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
- "ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку на внеочередной кадровой сессии", - сообщил Гончаренко во вторник, 27 апреля
- 19 мая 2020 года Нардепы Верховной Рады IХ созыва из фракции Голос объявили сбор голосов за отставку Максима Степанова с поста главы Министерства здравоохранения.
- 26 ноября 2020 года вновь пошли слухи об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Главная претензия к нему – плохая организация борьбы с пандемией коронавируса.