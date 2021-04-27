Степанова собираются отправить в отставку - СМИ

Степанова собираются отправить в отставку / УНИАН

Верховная Рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку на внеочередной кадровой сессии", - сообщил Гончаренко во вторник, 27 апреля, в своем Telegram.

В то же время издание РБК-Украина со ссылкой на источники пишет, что отставку Степанова отложили. "Такие планы (отправить Степанова в отставку на этой неделе, - ред.) были, но пока их отложили. Он проводил работу с депутатами, но это бы не повлияло, потому что все равно за его отставку точно было бы 226 голосов. Но могло бы не быть 226 "за" нового министра, потому что за него не проголосовала бы оппозиция", - рассказал источник изданию.

А вероятный сменщик Степанова на должности, по словам источника, не хотел бы работать в статусе лишь и.о. министра. Имя этого кандидата пока не раскрывают.

Кроме того, собеседник издания в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что отставка Степанова - это вопрос времени, "возможно пары месяцев или меньше".

"У президента на личном уровне нет к Степанову хорошего отношения. Он не выполнил очень много своих обещаний. Уже видно, что план вакцинации провален. Пока все упирается в кандидатуру нового министра, ее ищут", - объяснил источник.

По его словам, кандидатура главного санитарного врача Виктора Ляшко на пост главы Минздрава не рассматривается.

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