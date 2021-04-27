Степанова збираються відправити у відставку - ЗМІ

Степанова збираються відправити у відставку / УНІАН

Верховна Рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку на позачерговій кадровій сесії", - повідомив Гончаренко у вівторок, 27 квітня, у своєму Telegram.

Водночас видання РБК-Україна з посиланням на джерела пише, що відставку Степанова відклали. "Такі плани (відправити Степанова у відставку на цьому тижні, - ред.) були, але поки їх відклали. Він проводив роботу з депутатами, але це б не вплинуло, тому що все одно за його відставку точно було б 226 голосів. Але могло б не бути 226 "за" нового міністра, тому що за нього не проголосувала б опозиція", - розповіло джерело виданню.

А ймовірний змінник Степанова на посаді, за словами джерела, не хотів би працювати в статусі лише в.о. міністра. Ім'я цього кандидата поки не розкривають.

Крім того, співрозмовник видання в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив, що відставка Степанова - це питання часу, "можливо кількох місяців або менше".

"У президента на особистому рівні немає до Степанова хорошого ставлення. Він не виконав дуже багато своїх обіцянок. Вже видно, що план вакцинації провалений. Поки все впирається в кандидатуру нового міністра, її шукають", - пояснило джерело.

За його словами, кандидатура головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду голови МОЗ не розглядається.

Відставка Степанова - про що йшлося раніше: