Суд обрав запобіжний захід "агенту НАБУ" у справі Семенченка

Суд обрав Семенченку запобіжний захід / Главред

Печерський районний суд Києва 26 лютого обрав запобіжний захід Євгену Шевченко, якого підозрюють в створенні незаконного збройного формування. Згідно з рішенням суду, він буде перебувати в СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень. У той же час Семен Семенченко ще чекає рішення, пише 24 канал.

Раніше СБУ вже повідомила Семенченку про підозру. Разом із ним підозру отримав і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко.

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