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"Кроки розлютять нашого північного сусіда": у Зеленського припустили базування військ США в Україні

11 серпня 2021, 17:44

Слова Резнікова про сили ППО США в Україні – це гіпотетичний варіант щодо посилення безпеки держави, сказав Сергій Никифоров.

ППО США
Україна наразі не збирається розміщувати ППО США на своїй території - Офіс президента / Reuters

Офіс президента України закликає не трактувати слова міністра з питань окупованих територій Олексія Резнікова про війська протиповітряної оборони США на території держави як прямий намір. Це тільки гіпотетичний варіант посилення української безпеки. Подібні дії розсердять Росію і вимагають узгодження з суспільством і Північноатлантичним альянсом. Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Під час свого брифінгу у середу, 11 серпня, він розповів про те, що Україна незабаром не планує реалізацію дій, спрямованих на розміщення баз США на території своєї держави.

читайте такожДорога України до НАТО і ЄС в обмін на СП-2: США і Європа прийняли потужне рішення на підтримку Києва"Я думаю, цю заяву пана Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки України. Це не те, що Україна розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців і встановлення американських баз", - зазначив Никифоров.

При цьому він також сказав про те, що питання дисклокації військових баз США в Україні залежить від згоди українського суспільства і готовності до цього Північноатлантичного альянсу. Подібні дії явно розсердять Росію.

"І від готовності прийняти той факт, що такі кроки розлютять нашого північного сусіда. Тому - це міркування про посилення безпеки", - підкреслив Сергій Никифоров.

Війська США в Україні

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков раніше сказав, що в умовах, коли Росія збирається завезти ядерну зброю до окупованого Криму і готова запустити Північний потік-2, українська влада з метою безпеки може розглянути можливість розміщення сил ППО США на території України.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова у відповідь заявила, що подібні слова Резнікова Москва розцінює як "провокацію" проти Росії.

новини США новини України Офіс президента Олексій Резніков Сергій Никифоров
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