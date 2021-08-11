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"Такие шаги взбесят нашего северного соседа": у Зеленского допустили размещение войск США в Украине

11 августа 2021, 17:34
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Слова Резникова о силах ПВО США в Украине – это гипотетический вариант по усилению безопасности государства, сказал Сергей Никифоров.

ПВО США
Украина пока не собирается размещать ПВО США на своей территории - Офис президента / Reuters

Офис президента Украины призывает не трактовать слова министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова о войсках противовоздушной обороны США на территории государства как прямое намерение. Это только гипотетический вариант усиления украинской безопасности. Подобные действия разозлят Россию и требуют согласования с обществом и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

В ходе своего брифинга в среду, 11 августа, он рассказал о том, что Украина в скором времени не планирует реализацию действий, направленных на размещение баз США на территории своего государства.

Читайте такжеДорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева"Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности Украины. Это не то, что Украина рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установке американских баз", - отметил Никифоров.

При этом он также сказал о том, что вопрос дисклокации военных баз США в Украине зависит от согласия украинского общества и готовности к этому Североатлантического альянса. Подобные действия явно разозлят Россию.

"И от готовности принять тот факт, что такие шаги взбесят нашего северного соседа. Поэтому - это рассуждение об усилении безопасности", - подчеркнул Сергей Никифоров.

Войска США в Украине

Вице-премьер-министр – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников ранее сказал, что в условиях, когда Россия собирается завезти ядерное оружие в оккупированный Крым и готова запустить Северный поток-2, украинские власти в целях безопасности могут рассмотреть возможность размещения сил ПВО США на территории Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что подобные слова Резникова Москва расценивает как "провокацию" против России.

новости США новости Украины Офис президента Алексей Резников Сергей Никифоров
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