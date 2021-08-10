Контрудар из-за ядерного оружия в Крыму: Украина готова разместить силы ПВО США на своей территории

Украина готова разместить ПВО США на своей территории - Резников / УНИАН

Москва де-факто уже оккупировала Азовское море и изменила баланс сил в Черном море, полностью милитаризировав морскую акваторию. Россияне готовятся к размещению ядерного оружия в Крыму, чем особенно обеспокоены в Киеве. Еще одним ударом станет Северный поток-2, реализация которого станет угрозой для Украины, Польши и стран Балтии. В таких условиях Украина готова согласиться на развертывании сил Противовоздушной обороны США на своей территории. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе своего визита в США Резников провел переговоры с руководителем Jamestown Foundation Гленом Ховардом, во время которых обсуждались вопросы российской агрессии, газопровода СП-2, нормандский формат, участие Вашингтона в дискуссии по Донбассу и усиление украинско-американского сотрудничества.

Читайте такжеВступление в НАТО и ЕС – свободное право Украины: в Кремле неожиданно приняли курс Киева на ЗападПо словам министра, Россия практически оккупировала Азовское море и превратила в военную базу Черное море. Россияне готовятся к размещению ядерного оружия в Крыму и используют полуостров в качестве опоры для проведения военных операций в других странах.

"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы", - отметил Резников.

Также он напомнил, что запуск Северного потока-2 обернется угрозой Латвии, Эстонии и Литве, а также Польше и Украине. К тому же у России появится новый инструмент шантажа Запада. Поэтому следует ввести санкции против компаний, которые работают над реализацией трубопровода, и не допустить его введение в эксплуатацию.

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"Сейчас то же самое происходит с Северным потоком-2. Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Так же под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии - это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы - тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж. Я убежден, что надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска", - добавил министр.Читайте такжеДорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева

Напоследок он акцентировал внимание на том, что США следует расширить пакет безопасности для Украины. Речь идет о развертывании сил американских ПВО, причем это возможно даже на украинской территории. Законодательство Украины позволяет реализовать такие цели.

"Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - подчеркнул Алексей Резников.

Военная помощь Украине от США

30 июля глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом украинская делегация ожидает переговоров об усилении военной помощи Киеву.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что США каждый год увеличивают поддержку сектора безопасности Украины. Сейчас Киев получает военной помощи на 750 миллиардов долларов. Украинская сторона рассчитывает, что сумма возрастет до 1$ миллиарда.