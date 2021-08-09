Военная помощь от США: в МИД раскрыли, какую сумму хочет получить Украина

Кулеба считает, что увеличить сумму военной помощи США до миллиарда возможно / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины работают над увеличением военной поддержки США до одного миллиарда долларов. Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что эта цифра вполне реальна.

Сейчас Украина получает 750 миллионов долларов военной поддержки из Вашингтона, сказал Кулеба в эфире Украина 24.

"То есть мы почти достигли отметки в 1 млрд, достичь 1 млрд абсолютно реалистично, такая задача есть, мы над ней работаем. И мы будем работать с Конгрессом прежде всего, потому что именно Конгресс выделяет деньги на внешнюю политику США ", - сказал он.

Кулеба добавил, что из года в год сумма поддержки, которую США выделяют секторам безопасности и обороны Украины, растет.

"Мы показали себя как партнера, которому можно доверять. 1 млрд долларов поддержки - это абсолютно достижимая цифра, над которой мы работаем", - сказал министр иностранных дел.

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