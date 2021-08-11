Силы ПВО США в Украине: в России разразились обвинением в адрес Киева и Вашингтона

Центром отношений США и Украины является российский фактор - Захарова / Reuters

В Министерстве иностранных дел считают, что Украина якобы реализует провокационную политику против России в регионе. Согласно позиции ведомства, Штаты демонстрируют свое намерение выстраивать отношения с Киевом на основе российского фактора. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Как сообщает ТАСС, российский дипломат обвинила Украину в якобы реализации "провокационного" курса в регионе против Москвы. Кроме того, по ее мнению, Штаты своими действиями показывают, что они якобы намерены выстраивать взаимодействие с украинским государством на базе политики, в основе которой лежит фактор России.

Читайте такжеВступление в НАТО и ЕС – свободное право Украины: в Кремле неожиданно приняли курс Киева на Запад"Это, мне кажется, является доказательством в данном случае... провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России. Это является доказательством намерений США в отношении выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор", - сказала Захарова.

Напомним, ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в ходе своего визита в США заявил о том, что в связи с планами России разместить ядерное оружие в Украине, фактической оккупацией Азовского моря, милитаризацией Черного моря и ситуацией с запуском Северного потока-2, Киев готов рассмотреть вопрос размещения американских систем противовоздушной обороны на территории Украины.