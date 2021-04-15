У Авакова припустили військове вторгнення РФ в Україну і попередили Москву

Росія шантажує Україну, однак не можна виключати повномасштабної війни - МВС / УНІАН

Москва продовжує шантажувати цивілізований світ і Київ. Можливість військового вторгнення Росія в Україну не виключається, тому що прорахувати дії росіян у цій ситуації непросто. Наслідки подібних кроків стануть катастрофою для російської держави. Війська МВС підготовлені до такого сценарію і у разі військової атаки росіян будуть готові захищати Україну. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Як повідомляє пресслужба відомства, ймовірність повномасштабної російсько-української війни, як і раніше, присутня, тому що складно прорахувати "дії, думки і бажання імперіалістичного маніяка-вбивці". Загроза для України почалася не сьогодні, а 7 років тому, з моменту початку російської агресії.

Однак, за словами Шкіряка, подібні дії з боку Росії призведуть до серйозних наслідків для Москви. Питання полягає в тому, на реалізацію якого сценарію готові піти у Кремлі. Швидше за все, мова йде про шантаж Заходу і України.читайте такожВетеран АТО пояснив дії РФ щодо ситуації з військами біля кордонів України

"Ми повинні також розуміти, що наслідки вторгнення будуть катастрофічними для Росії. І питання лише в тому, на що вирішиться володар Кремля. Я прихильник тієї позиції, що це шантаж всього цивілізованого світу і України. Але від Путіна можна очікувати всього - він не рахується з життям людей", - вважає чиновник.

При цьому він додав, що підрозділи Міністерства внутрішніх справ готові до військового протистояння і знають, як боротися з противником.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України

"Бійці підготовлені і мотивовані. Вони знають, як захищати державу", - підкреслив Зорян Шкіряк.

Війська Росії біля кордонів України