У Авакова припустили військове вторгнення РФ в Україну і попередили Москву

Якщо Росія зважиться піти в атаку на Україну, наслідки для Москви стануть катастрофічними, вважає Зорян Шкіряк.
Москва продовжує шантажувати цивілізований світ і Київ. Можливість військового вторгнення Росія в Україну не виключається, тому що прорахувати дії росіян у цій ситуації непросто. Наслідки подібних кроків стануть катастрофою для російської держави. Війська МВС підготовлені до такого сценарію і у разі військової атаки росіян будуть готові захищати Україну. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Як повідомляє пресслужба відомства, ймовірність повномасштабної російсько-української війни, як і раніше, присутня, тому що складно прорахувати "дії, думки і бажання імперіалістичного маніяка-вбивці". Загроза для України почалася не сьогодні, а 7 років тому, з моменту початку російської агресії.
Однак, за словами Шкіряка, подібні дії з боку Росії призведуть до серйозних наслідків для Москви. Питання полягає в тому, на реалізацію якого сценарію готові піти у Кремлі. Швидше за все, мова йде про шантаж Заходу і України.читайте такожВетеран АТО пояснив дії РФ щодо ситуації з військами біля кордонів України
"Ми повинні також розуміти, що наслідки вторгнення будуть катастрофічними для Росії. І питання лише в тому, на що вирішиться володар Кремля. Я прихильник тієї позиції, що це шантаж всього цивілізованого світу і України. Але від Путіна можна очікувати всього - він не рахується з життям людей", - вважає чиновник.
При цьому він додав, що підрозділи Міністерства внутрішніх справ готові до військового протистояння і знають, як боротися з противником.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України
"Бійці підготовлені і мотивовані. Вони знають, як захищати державу", - підкреслив Зорян Шкіряк.
Війська Росії біля кордонів України
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня зробив заяву про те, що Росія стягує війська до кордонів України під приводом підготовки до військових навчань Захід-2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 7 квітня, наступного дня після того, як було оголошено про контрольну перевірку боєздатності військових підрозділів РФ, заявив, що війська Росії біля кордонів України перебуватимуть стільки часу, скільки це буде потрібно Москві. Рішення щодо термінів базування армійських підрозділів приймуть військове керівництво і президент Путін.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня сказав про те, що Україна не має наміру проводити військову операцію зі звільнення окупованого Донбасу і налаштована на мирне врегулювання конфлікту. Однак українські війська готові відповідати на можливі військові провокації противника.