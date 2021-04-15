У Авакова допустили военное вторжение РФ в Украину и предупредили Москву

Россия шантажирует Украину, однако нельзя исключать полномасштабной войны - МВД / УНИАН

Москва продолжает шантажировать цивилизованный мир и Киев. Возможность военного вторжения России в Украину не исключается, так как просчитать действия россиян в данной ситуации непросто. Последствия подобных шагов станут катастрофой для российского государства. Войска МВД подготовлены к такому сценарию и в случае военной атаки россиян будут готовы защищать Украину. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вероятность полномасштабной российско-украинской войны по-прежнему остается, так как сложно просчитать "действия, мысли и желания империалистического маньяка-убийцы". Угроза для Украины началась не сегодня, а 7 лет назад, с момента начала российской агрессии.

Однако, по словам Шкиряка, подобные действия со стороны России обернутся Москве серьезными последствиями. Вопрос заключается в том, на реализацию какого сценария готовы пойти в Кремле. Скорее всего, речь идет о шантаже Запада и Украины.Читайте такжеВетеран АТО объяснил действия РФ по ситуации с войсками у границ Украины

"Мы должны также понимать, что последствия вторжения будут катастрофическими для России. И вопрос лишь в том, на что решится властитель Кремля. Я сторонник той позиции, что это шантаж всего цивилизованного мира и Украины. Но от Путина можно ожидать всего - он не считается с жизнью людей", - полагает чиновник.

При этом он добавил, что подразделения Министерства внутренних дел готовы к военному противостоянию и знают, как бороться с противником.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины

"Бойцы подготовлены и мотивированы. Они знают, как защищать государство", - подчеркнул Зорян Шкиряк.

Войска России у границ Украины