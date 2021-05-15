У Авакова оцінили сценарій військової атаки РФ на Україну у разі вироку Медведчуку

Україна забуде про Медведчука так само, як забула і про його закриту інформаційну імперію, вважає Володимир Мартиненко.
Росія навряд чи піде на загострення військового конфлікту з Україною через вирок голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Такий варіант виключати не можна, проте навряд чи у Кремлі готові через цю ситуацію розірвати відносини зі світовою спільнотою. Якщо суд винесе вирок Медведчуку, то незабаром всі про нього забудуть, як забули і про його закриті телеканали. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.
"Я не думаю, що Медведчук є тією особою, за яку офіційний Кремль поб'є горщики з усім світовим співтовариством, в тому числі зі Сполученими Штатами, з європейцями – заради того, щоб якось натиснути, щоб врятувати кума Путіна. Тим не менш, такий варіант є", - сказав чиновник у інтерв'ю Obozrevatel.
За його словами, особистість Медведчука на світовій політичній арені не настільки потужна, щоб виникали якісь серйозні конфлікти. Якщо суд все ж таки прийме рішення щодо вироку, то через певний час в Україні забудуть про такого політика так само, як і забули про його закриті телеканали.читайте такожУ Слузі народу відповіли на слова Путіна щодо Медведчука і попередили РФ про удар
"Коли закрили медведчуковську інформаційну імперію, очікували, може, щось буде, але пройшло досить багато часу і про це забули. Я впевнений: якщо у нас буде вирок щодо Медведчука, пройде зовсім небагато часу, і вся країна забуде, хто це", - підкреслив Володимир Мартиненко.
Арешт Віктора Медведчука
- Печерський районний суд міста Києва 13 травня обрав голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 липня.
- Віктору Медведчуку інкримінують декілька епізодів, серед яких змова з Росією з метою видобутку нафти і газу у окупованому Криму, передача Москві відомостей про секретний підрозділ ЗСУ і створення організації для впливу на ситуацію в країні за допомогою трудових мігрантів.
- Президент Росії Володимир Путін піддав критиці вердикт суду щодо Медведчука і заявив, що такі дії є політичними репресіями проти політиків, які прагнуть домовитися з Росією, в тому числі і щодо ситуації на Донбасі.