У Авакова оцінили сценарій військової атаки РФ на Україну у разі вироку Медведчуку

Росія не буде воювати за Медведчука, проте такий варіант виключати не можна - радник Авакова / Reuters

Росія навряд чи піде на загострення військового конфлікту з Україною через вирок голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Такий варіант виключати не можна, проте навряд чи у Кремлі готові через цю ситуацію розірвати відносини зі світовою спільнотою. Якщо суд винесе вирок Медведчуку, то незабаром всі про нього забудуть, як забули і про його закриті телеканали. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

"Я не думаю, що Медведчук є тією особою, за яку офіційний Кремль поб'є горщики з усім світовим співтовариством, в тому числі зі Сполученими Штатами, з європейцями – заради того, щоб якось натиснути, щоб врятувати кума Путіна. Тим не менш, такий варіант є", - сказав чиновник у інтерв'ю Obozrevatel.

За його словами, особистість Медведчука на світовій політичній арені не настільки потужна, щоб виникали якісь серйозні конфлікти. Якщо суд все ж таки прийме рішення щодо вироку, то через певний час в Україні забудуть про такого політика так само, як і забули про його закриті телеканали.читайте такожУ Слузі народу відповіли на слова Путіна щодо Медведчука і попередили РФ про удар

"Коли закрили медведчуковську інформаційну імперію, очікували, може, щось буде, але пройшло досить багато часу і про це забули. Я впевнений: якщо у нас буде вирок щодо Медведчука, пройде зовсім небагато часу, і вся країна забуде, хто це", - підкреслив Володимир Мартиненко.

Арешт Віктора Медведчука