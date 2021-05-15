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У Авакова оценили сценарий военной атаки РФ на Украину в случае приговора Медведчуку

15 мая 2021, 20:22
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Украина забудет о Медведчуке так же, как забыла и о его закрытой информационной империи, считает Владимир Мартыненко.

Медведчук
Россия не будет воевать за Медведчука, однако такой вариант исключать нельзя - советник Авакова / Reuters

Россия вряд ли пойдет на обострение военного конфликта с Украиной из-за приговора главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Такой вариант исключать нельзя, однако вряд ли в Кремле готовы из-за данной ситуации разорвать отношения с мировым сообществом. Если суд вынесет приговор Медведчуку, то в скором времени все о нем забудут, как забыли и о его закрытых телеканалах. Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

"Я не думаю, что Медведчук является тем лицом, за которое официальный Кремль побьет горшки со всем мировым сообществом, в том числе с Соединенными Штатами, с европейцами – ради того, чтобы как-то надавить, чтобы спасти кума Путина. Тем не менее, такой вариант есть", - сказал чиновник в интервью Obozrevatel.

По его словам, личность Медведчука на мировой политической арене не настолько мощная, чтобы возникали какие-либо серьезные конфликты. Если суд все-таки примет решение о приговоре, то спустя определенное время в Украине забудут о таком политике так же, как и забыли о его закрытых телеканалах.Читайте такжеВ Слуге народа ответили на слова Путина о Медведчуке и предупредили РФ об ударе

"Когда закрыли медведчуковскую информационную империю, ожидали, может, что-то будет, но прошло достаточно много времени и об этом забыли. Я уверен: если у нас будет приговор по Медведчуку, пройдет совсем немного времени, и вся страна забудет, кто это", - подчеркнул Владимир Мартыненко.

Арест Виктора Медведчука

МВД Виктор Медведчук новости Украины
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