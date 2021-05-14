Путин ответил на арест своего кума Медведчука и выдвинул обвинение Украине

Украину превращают в антипод России, уверен президент РФ.
Президент России Владимир Путин прокомментировал уголовное дело против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука.
В ходе заседания Совбеза РФ он напомнил о том, что Медведчук активно работал с российской стороной, сообщает пресс-служба Кремля.
"Что, теперь всех в Украине кто работает с РФ, будут привлекать к уголовной ответственности? Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода", - подчеркнул президент РФ.
По его мнению, Украину превращают в антипод России.
"В какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", — решил хозяин Кремля.
По его мнению, решения украинских властей - явно политические и избирательные.
"Направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией", - добавил Путин.
Читайте такжеЗеленский оценил дело Медведчука и намекнул, кто будет следующим
Дело Виктора Медведчука:
- Ранее Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
- 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны
- Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
- Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".