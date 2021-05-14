Путин ответил на арест своего кума Медведчука и выдвинул обвинение Украине

Владимир Путин и Виктор Медведчук / УНИАН

Президент России Владимир Путин прокомментировал уголовное дело против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука.

В ходе заседания Совбеза РФ он напомнил о том, что Медведчук активно работал с российской стороной, сообщает пресс-служба Кремля.

"Что, теперь всех в Украине кто работает с РФ, будут привлекать к уголовной ответственности? Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода", - подчеркнул президент РФ.

По его мнению, Украину превращают в антипод России.

"В какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", — решил хозяин Кремля.

По его мнению, решения украинских властей - явно политические и избирательные.

"Направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией", - добавил Путин.

Читайте такжеЗеленский оценил дело Медведчука и намекнул, кто будет следующим

Дело Виктора Медведчука: