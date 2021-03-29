У Кравчука розкрили плани про нові перемовини щодо Донбасу

У Кравчука оголосили про порядку денного на тиждень ТКГ щодо Донбасу / УНІАН

Нові засідання Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі мають відбутися вже цього тижня. Перемовини пройдуть 30 березня у форматі відеоконференції. Під час дискусії сторони повинні обговорити питання порушення режиму перемир'я, реалізації Мінських угод і домовленостей в рамках Паризького саміту, обміну полоненими і відновлення соціально-економічних зв'язків, повідомляє пресслужба делегації Києва.

У повідомленні зазначено, що у вівторок, 30 березня у форматі відеоконференції в рамках ТКГ працюватимуть підгрупи з гуманітарних, економічних, політичних і питань безпеки. У середу, 31 березня, має відбутися спільне засідання перемовної групи.

Що планують обговорювати у рамках ТКГ

порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;

імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ та відкриття нових у Золотому та Щасті;

обмін утримуваними особами;

повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування

Підкреслюється, що в ці дні тривають перемовини, в яких беруть участь радники лідерів країн нормандського формату. Метою консультацій є повернення до режиму перемир'я на Донбасі. Також, за дорученням президента Зеленського, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак проводить розслідування загибелі 26 березня чотирьох українських військовослужбовців поблизу шумів.читайте такожКулеба оголосив про вимоги до Заходу через ситуацію на Донбасі

Ситуація на Донбасі