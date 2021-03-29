У Кравчука розкрили плани про нові перемовини щодо Донбасу

Консультації радників лідерів нормандського формату з питань відновлення режиму перемир'я на Донбасі тривають.
Нові засідання Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі мають відбутися вже цього тижня. Перемовини пройдуть 30 березня у форматі відеоконференції. Під час дискусії сторони повинні обговорити питання порушення режиму перемир'я, реалізації Мінських угод і домовленостей в рамках Паризького саміту, обміну полоненими і відновлення соціально-економічних зв'язків, повідомляє пресслужба делегації Києва.
У повідомленні зазначено, що у вівторок, 30 березня у форматі відеоконференції в рамках ТКГ працюватимуть підгрупи з гуманітарних, економічних, політичних і питань безпеки. У середу, 31 березня, має відбутися спільне засідання перемовної групи.
Що планують обговорювати у рамках ТКГ
- порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ та відкриття нових у Золотому та Щасті;
- обмін утримуваними особами;
- повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування
Підкреслюється, що в ці дні тривають перемовини, в яких беруть участь радники лідерів країн нормандського формату. Метою консультацій є повернення до режиму перемир'я на Донбасі. Також, за дорученням президента Зеленського, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак проводить розслідування загибелі 26 березня чотирьох українських військовослужбовців поблизу шумів.читайте такожКулеба оголосив про вимоги до Заходу через ситуацію на Донбасі
Ситуація на Донбасі
- Незаконні збройні формування РФ 26 березня здійснили обстріл позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми. Загинули четверо українських військових. Двоє бійців ООС отримали поранення.
- Президент Зеленський приніс співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових і закликав усіх лідерів країн нормандського формату серйозно попрацювати над збереженням режиму припинення вогню на Донбасі.
- Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук сказав, що 26 березня бойовики грубо порушили Мінські угоди і застосували зброю, яка заборонена домовленостями. Такі дії ставлять під загрозу виконання угод.
- Радник делегації України у ТКГ Олексій Арестович заявив, що глава держави Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак проводять консультації з лідерами країн нормандського формату через загострення ситуації на Донбасі.