У Кравчука раскрыли планы о новых переговорах по Донбассу

Консультации советников лидеров нормандского формата по вопросам восстановления режима перемирия на Донбассе продолжаются.
Новые заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе должны пройти уже на этой неделе. Переговоры пройдут 30 марта в формате видеоконференции. В ходе дискуссии стороны должны обсудить вопросы нарушения режима перемирия, реализации Минских соглашений и договоренностей в рамках Парижского саммита, обмена пленными и восстановления социально-экономических связей, сообщает пресс-служба делегации Киева.
В сообщении указано, что во вторник, 30 марта в формате видеоконференции в рамках ТКГ будут работать подгруппы по гуманитарным, экономическим, политическим и вопросам безопасности. В среду, 31 марта, должно пройти общее заседание переговорной группы.
Что планируют обсуждать в рамках ТКГ
- нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения
Подчеркивается, что в эти дни продолжаются переговоры, в которых принимают участие советники лидеров стран нормандского формата. Целью консультаций является возвращение к режиму перемирия на Донбассе. Также, по поручению президента Зеленского, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак проводит расследование гибели 26 марта четверых украинских военнослужащих вблизи Шумов.Читайте такжеКулеба объявил о требованиях к Западу из-за ситуации на Донбассе
Ситуация на Донбассе
- Незаконные вооруженные формирования РФ 26 марта совершили обстрел позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы. Погибли четверо украинских военных. Двое бойцов ООС получили ранения.
- Президент Зеленский принес соболезнования в связи с гибелью украинских военных и призвал всех лидеров стран нормандского формата серьезно поработать над сохранением режима прекращения огня на Донбассе.
- Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что 26 марта боевики грубо нарушили Минские соглашения и применили оружие, которое запрещено договоренностями. Такие действия ставят под угрозу выполнения соглашений.
- Советник делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович заявил, что глава государства Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак проводят консультации с лидерами стран нормандского формата из-за обострения ситуации на Донбассе.