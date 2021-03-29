У Кравчука раскрыли планы о новых переговорах по Донбассу

У Кравчука объявили о повестке недели ТКГ по Донбассу / УНИАН

Новые заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе должны пройти уже на этой неделе. Переговоры пройдут 30 марта в формате видеоконференции. В ходе дискуссии стороны должны обсудить вопросы нарушения режима перемирия, реализации Минских соглашений и договоренностей в рамках Парижского саммита, обмена пленными и восстановления социально-экономических связей, сообщает пресс-служба делегации Киева.

В сообщении указано, что во вторник, 30 марта в формате видеоконференции в рамках ТКГ будут работать подгруппы по гуманитарным, экономическим, политическим и вопросам безопасности. В среду, 31 марта, должно пройти общее заседание переговорной группы.

Что планируют обсуждать в рамках ТКГ

нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами;

полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения

Подчеркивается, что в эти дни продолжаются переговоры, в которых принимают участие советники лидеров стран нормандского формата. Целью консультаций является возвращение к режиму перемирия на Донбассе. Также, по поручению президента Зеленского, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак проводит расследование гибели 26 марта четверых украинских военнослужащих вблизи Шумов.Читайте такжеКулеба объявил о требованиях к Западу из-за ситуации на Донбассе

Ситуация на Донбассе