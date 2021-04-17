У Кравчука розповіли, чому РФ не прагне йти на обмін полоненими

Радникам лідерів нормандського формату слід досягти домовленостей щодо питання обміну полоненими - Гармащ / Радіо Свобода

На останньому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу йшлося про те, що Україна знову надала російській стороні списки полонених. Питання звільнення людей вирішуватиметься не на рівні перемовної групи. Враховуючи факт концентрації військ РФ біля українських кордонів, росіяни можуть не піти на обмін, тому що вони використовують цю ситуацію з метою тиску на Київ. Про це заявив представник української делегації у ТКГ Сергій Гармаш.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що питання того, чи буде обмін полоненими, вирішать не на рівні ТКГ. Потрібно, щоб про звільнення осіб домовилися хоча б на рівні радників нормандського формату. За умови політичних домовленостей технічну сторону обміну реалізують на базі ТКГ.

"На останньому засіданні під час звіту гуманітарної підгрупи я почув факт, що Україна в черговий раз надала списки. Чи буде вирішено питання - якщо і буде, то не на рівні ТКГ. Хоча б на рівні зовнішньополітичних радників було б бажано про це домовитися. Ось технічне забезпечення такого обміну буде виробляти ТКГ, якщо про нього буде політична домовленість на більш високому рівні", - стверджує Гармаш.читайте такожЗеленський назвав дату нових перемовин щодо Донбасу

Також він додав, що Росія може не піти на поступки з гуманітарного питання, тому що Москва використовує ситуацію з обміном полоненими в якості інструменту тиску на Україну.

"Вона буде використовувати всі можливі для неї механізми для тиску на Україну. На жаль, обмін полоненими - це один з таких механізмів", - підкреслив Сергій Гармаш.

Ситуація на Донбасі