У Кравчука рассказали, почему РФ не стремится идти на обмен пленными

Вопрос по обмену пленными будет решаться не на уровне ТКГ, считает Сергей Гармаш.
На последнем заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу говорилось о том, что Украина снова предоставила российской стороне списки пленных. Вопрос освобождения людей будет решаться не на уровне переговорной группы. Учитывая факт концентрации войск РФ у украинских границ, россияне могут не пойти на обмен, так как они используют эту ситуацию с целью давления на Киев. Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что вопрос того, будет ли обмен пленными, решат не на уровне ТКГ. Нужно, чтобы об освобождении лиц договорились хотя бы на уровне советников нормандского формата. При условии политических договоренностей техническую сторону обмена реализуют на базе ТКГ.
"На последнем заседании во время отчета гуманитарной подгруппы я услышал факт, что Украина в очередной раз дала списки. Будет ли решен вопрос – если и будет, то не на уровне ТКГ. Хотя бы на уровне внешнеполитических советников было бы желательно об этом договориться. Вот техническое обеспечение такого обмена будет производить ТКГ, если о нем будет политическая договоренность на более высоком уровне", - утверждает Гармаш.Читайте такжеЗеленский назвал дату новых переговоров по Донбассу
Также он добавил, что Россия может не пойти на уступки по гуманитарному вопросу, так как Москва использует ситуацию с обменом пленными в качестве инструмента давления на Украину.
"Она будет использовать все возможные для нее механизмы для давления на Украину. К сожалению, обмен пленными – это один из таких механизмов", - подчеркнул Сергей Гармаш.
Ситуация на Донбассе
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- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля объявил о том, что Россия распространяет дезинформацию, тогда как Украина не намерена проводить военную операцию по освобождению оккупированного Донбасса и планирует разрешить конфликт мирным путем. При этом ВСУ готовы отвечать на провокации противника.
- В штабе Объединенных сил Украины сделали заявление о том, что россияне провоцируют украинские войска на реализацию силового сценария, а также пугают жителей захваченных ОРДЛО якобы планами Киева по "наступлению".
- Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с французским главой государства Эммануэлем Макроном заявил, что Владимир Путин отказался от дискуссии по Донбассу, которая прошла 16 апреля.