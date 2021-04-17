У Кравчука рассказали, почему РФ не стремится идти на обмен пленными

Советникам лидеров нормандского формата следует достичь договоренностей по вопросу обмена пленными - Гармащ / Радио Свобода

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу говорилось о том, что Украина снова предоставила российской стороне списки пленных. Вопрос освобождения людей будет решаться не на уровне переговорной группы. Учитывая факт концентрации войск РФ у украинских границ, россияне могут не пойти на обмен, так как они используют эту ситуацию с целью давления на Киев. Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что вопрос того, будет ли обмен пленными, решат не на уровне ТКГ. Нужно, чтобы об освобождении лиц договорились хотя бы на уровне советников нормандского формата. При условии политических договоренностей техническую сторону обмена реализуют на базе ТКГ.

"На последнем заседании во время отчета гуманитарной подгруппы я услышал факт, что Украина в очередной раз дала списки. Будет ли решен вопрос – если и будет, то не на уровне ТКГ. Хотя бы на уровне внешнеполитических советников было бы желательно об этом договориться. Вот техническое обеспечение такого обмена будет производить ТКГ, если о нем будет политическая договоренность на более высоком уровне", - утверждает Гармаш.Читайте такжеЗеленский назвал дату новых переговоров по Донбассу

Также он добавил, что Россия может не пойти на уступки по гуманитарному вопросу, так как Москва использует ситуацию с обменом пленными в качестве инструмента давления на Украину.

"Она будет использовать все возможные для нее механизмы для давления на Украину. К сожалению, обмен пленными – это один из таких механизмов", - подчеркнул Сергей Гармаш.

Ситуация на Донбассе