В ВСУ сделали заявление о провокациях РФ на Донбассе и угрозах Украине

ВСУ готовятся к отражению новым угрозам РФ на Донбассе / Штаб ООС

Объединенные силы Украины на Донбассе проводят подготовку к возможному наступлению российских войск с целью отражения угрозы. Агрессор пытается спровоцировать украинские вооруженные силы на запуск силового сценария. Россия реализует в ОРДЛО информационную спецоперацию по распространению ложных сведений о якобы планах Киева по военной операции на оккупированных территориях, что привело к паническим настроениям проживающих там людей. Об этом заявил заместитель командующего ОС Виктор Ганущак.

"Мы готовы к различным вариантам развития событий, в том числе в случае силового развития. Сейчас нами проводится ряд мероприятий, идет реагирование на угрозы с российской стороны", - рассказал он в комментарии Укринформ, добавив, что противник постоянно провоцирует ВСУ на применение силы на Донбассе.

Комментируя информацию о том, что в оккупированном Донецке идут мероприятия по подготовке бомбоубежищ, он указал на проведение российской стороной информационной спецоперации на захваченных отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Людей пугают якобы "наступлением" Украины, что уже привело к паническим настроениям среди местных жителей.Читайте такжеАрестович объяснил, почему захват Украины обернется для России поражением

"На сегодняшний день противник провел такую ​​информационную обманчивую операцию по доведению ложной информации к населению, которое временно находится под оккупацией. Людей довели до того, что они проводят эти мероприятия под руководством органов управления, на временно оккупированных территориях. Люди там в панике. Людям…говорят, будто будут какие-то наступательные действия", - добавил Ганущак.

Также он подчеркнул, что Россия в ходе своей информационной кампании по распространению ложной информации продвигает месседж о том, что Украина якобы намерена уничтожить население захваченных ОРДЛО.

Войска РФ у границ Украины