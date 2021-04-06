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У Кравчука зробили заяву у відповідь на звинувачення РФ на Донбасі

6 квітня 2021, 13:03

ЗСУ суворо дотримуються домовленостей щодо режиму припинення вогню, у тому числі і щодо використання БПЛА, заявили в українській делегації у ТКГ.

Війна на Донбасі
Україна категорично заперечує звинувачення Росії в причетності до загибелі дитини на Донбасі - делегація Києва у ТКГ / УНІАН

В окремих районах Донецької та Луганської областей та у Росії поширюється інформація про загибель 2 квітня 2021 року п'ятирічної дитини і поранення літньої жінки в селищі Олександрівське нібито через детонацію вибухового пристрою, "скинутого безпілотником ЗСУ". Російська сторона не надала жодних доказів причетності України до трагедії. Київ категорично заперечує всі звинувачення Росії. Населений пункт Олександрівське знаходиться в 15 кілометрах від лінії розмежування на непідконтрольній українській владі території.

Як повідомили у пресслужбі української делегації у ТКГ, 5 квітня українська сторона у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню направила СММ ОБСЄ в Україні ноту, згідно з якою окупаційні адміністрації на Донбасі намагаються сфальсифікувати події в населеному пункті Олександрівське Донецької області.

У документі вказується, що в інформаційному просторі ОРДЛО і РФ поширюється інформація про загибель 2 квітня п'ятирічної дитини і поранення літньої жінки в результаті нібито детонації вибухового пристрою, який "скинув БПЛА українських збройних сил".

В українській делегації у ТКГ акцентували увагу на тому, що російська сторона не надала жодних доказів своїх звинувачень, а саме: фотографій або відеоматеріалів, фрагментів вибухового пристрою, точних даних про час і місце події, персональних даних про жертви і поранення, які свідчили б про причетність України до трагедії.читайте такожРезніков оцінив шанси широкомасштабної військової кампанії на Донбасі

Крім того, населений пункт Олександрівське знаходиться далеко від лінії розмежування сторін, що ставить під сумнів можливість використання там безпілотників. Українська сторона категорично заперечує свою причетність до трагедії.

"Підрозділи ЗС України суворо дотримуються додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.2020, у тому числі і заборони на використання будь-яких видів літальних апаратів. Враховуючи вищевикладене, УС СЦКК звертається до місії з проханням ретельно перевірити викладену вище інформацію з метою встановлення істини та поінформувати про результати УС СЦКК", - додали в українській делегації.читайте такожУ МЗС РФ розповіли США свою версію подій на Донбасі

При цьому в делегації Києва у ТКГ підкреслили, що селище Олександрівське Донецької області знаходиться на тимчасово непідконтрольній Києву території. Відстань населеного пункту від зони зіткнення близько 15 кілометрів.

Звинувачення РФ на адресу України через загибель дитини

  • Під Вуглегірськом у селищі Олександрівське, яке знаходиться на непідконтрольних офіційному Києву територіях, в результаті вибуху загинула 5-річна дитина. Її бабуся отримала поранення. Вперше інформацію озвучили з боку "ДНР " 3 квітня, звинувативши ЗСУ в застосуванні безпілотника з саморобним вибуховим пристроєм.
  • Повідомлення було розтиражоване російськими ЗМІ, які переплутали населений пункт Олександрівське, який де-факто знаходиться в тилу, з селищем Олександрівка під захопленим Донецьком, де загинув пенсіонер.
  • Пізніше місцеві жителі заявили, що трагедія сталася не 3-го, а 2-го квітня. Цю інформацію підтвердили в СК РФ, який відкрив кримінальну справу за статтею про "застосування в збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором РФ".
  • Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін 3 квітня звинуватив Київ у причетності до загибелі дитини, однак не надав жодних доказів. Він закликав виключити Україну з Ради Європи.
  • 4 квітня спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович виступив з вимогою надати докази смерті дитини через "скидання вибухового пристрою з українського дрона".

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