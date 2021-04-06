УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

У Кравчука сделали заявление в ответ на обвинение РФ на Донбассе

6 апреля 2021, 13:03
Прослушать новость
Остановить

ВСУ строго придерживаются договоренностей о режиме прекращения огня, в том числе и по использованию БПЛА, заявили в украинской делегации в ТКГ.

Война на Донбассе
Украина категорически отрицает обвинения России в причастности к гибели ребенка на Донбассе - делегация Киева в ТКГ / УНИАН

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в России распространяется информация о гибели 2 апреля 2021 года пятилетнего ребенка и ранении пожилой женщины в поселке Александровское якобы из-за детонации взрывного устройства, "сброшенного беспилотником ВСУ". Российская сторона не предоставила никаких доказательств причастности Украины к трагедии. Киев категорически отрицает все обвинения России. Населенный пункт Александровское находится в 15 километрах от линии разграничения на неподконтрольной украинским властям территории.

Как сообщили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ, 5 апреля украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня направила СММ ОБСЕ в Украине ноту, согласно которой оккупационные администрации на Донбассе пытаются сфальсифицировать события в населенном пункте Александровское Донецкой области.

В документе указывается, что в информационном просторе ОРДЛО и РФ распространяется информация о гибели 2 апреля пятилетнего ребенка и ранении пожилой женщины в результате якобы детонации взрывчатого устройства, который "сбросил БПЛА украинских вооруженных сил".

В украинской делегации в ТКГ акцентировали внимание на том, что российская сторона не предоставила никаких доказательств своих обвинений, а именно: фотографий или видеоматериалов, фрагментов взрывного устройства, точных данных о времени и месте события, персональных данных о жертвах и ранениях, которые свидетельствовали бы о причастности Украины к трагедии.Читайте такжеРезников оценил шансы широкомасштабной военной кампании на Донбассе

Кроме того, населенный пункт Александровское находится далеко от линии разграничения сторон, что ставит под сомнение возможность использования там беспилотников. Украинская сторона категорически отрицает свою причастность к трагедии.

"Подразделения ВС Украины строго придерживаются Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020, в том числе и запрета на использование любых видов летательных аппаратов. Учитывая вышеизложенное, УС СЦКК обращается к Миссии с просьбой тщательно проверить изложенную выше информацию с целью установления истины и проинформировать о результатах УС СЦКК", - добавили в украинской делегации.Читайте такжеВ МИД РФ рассказали США свою версию событий на Донбассе

При этом в делегации Киева в ТКГ подчеркнули, что поселок Александровское Донецкой области находится на временно неподконтрольной Киеву территории. Расстояние населенного пункта от зоны столкновения около 15 километров.

Обвинения РФ в адрес Украины из-за гибели ребенка

  • Под Углегорском в поселке Александровское, который находится на неподконтрольных официальному Киеву территориях, в результате взрыва погиб 5-летний ребенок. Его бабушка получила ранение. Впервые информацию озвучили со стороны "ДНР" 3 апреля, обвинив ВСУ в применении беспилотника с самодельным взрывным устройством.
  • Сообщение было растиражировано российскими СМИ, которые перепутали населенный пункт Александровское, который де-факто находится в тылу, с поселком Александровка под захваченным Донецком, где погиб пенсионер.
  • Позже местные жители заявили, что трагедия произошла не 3-го, а 2-го апреля. Данную информацию подтвердили в СК РФ, который открыл уголовное дело по статье о "применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ".
  • Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 3 апреля обвинил Киев в причастности к гибели ребенка, однако не предоставил никаких доказательств. Он призвал исключить Украину из Совета Европы.
  • 4 апреля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович потребовал предоставить доказательства смерти ребенка из-за "сброса взрывного устройства с украинского дрона".

новости России война на Донбассе ТКГ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У Кравчука сделали заявление в ответ на обвинение РФ на Донбассе». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Чего ждать от России в небе над УкраинойЧего ждать от России в небе над Украиной Лукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по ДонбассуЛукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по Донбассу Лукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по ДонбассуЛукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по Донбассу Локдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайноЛокдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайно Финалист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоуФиналист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоу

Последние новости

08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
Реклама
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
Реклама
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
Реклама
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять