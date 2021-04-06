У Кравчука сделали заявление в ответ на обвинение РФ на Донбассе

Украина категорически отрицает обвинения России в причастности к гибели ребенка на Донбассе - делегация Киева в ТКГ / УНИАН

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в России распространяется информация о гибели 2 апреля 2021 года пятилетнего ребенка и ранении пожилой женщины в поселке Александровское якобы из-за детонации взрывного устройства, "сброшенного беспилотником ВСУ". Российская сторона не предоставила никаких доказательств причастности Украины к трагедии. Киев категорически отрицает все обвинения России. Населенный пункт Александровское находится в 15 километрах от линии разграничения на неподконтрольной украинским властям территории.

Как сообщили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ, 5 апреля украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня направила СММ ОБСЕ в Украине ноту, согласно которой оккупационные администрации на Донбассе пытаются сфальсифицировать события в населенном пункте Александровское Донецкой области.

В документе указывается, что в информационном просторе ОРДЛО и РФ распространяется информация о гибели 2 апреля пятилетнего ребенка и ранении пожилой женщины в результате якобы детонации взрывчатого устройства, который "сбросил БПЛА украинских вооруженных сил".

В украинской делегации в ТКГ акцентировали внимание на том, что российская сторона не предоставила никаких доказательств своих обвинений, а именно: фотографий или видеоматериалов, фрагментов взрывного устройства, точных данных о времени и месте события, персональных данных о жертвах и ранениях, которые свидетельствовали бы о причастности Украины к трагедии.Читайте такжеРезников оценил шансы широкомасштабной военной кампании на Донбассе

Кроме того, населенный пункт Александровское находится далеко от линии разграничения сторон, что ставит под сомнение возможность использования там беспилотников. Украинская сторона категорически отрицает свою причастность к трагедии.

"Подразделения ВС Украины строго придерживаются Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020, в том числе и запрета на использование любых видов летательных аппаратов. Учитывая вышеизложенное, УС СЦКК обращается к Миссии с просьбой тщательно проверить изложенную выше информацию с целью установления истины и проинформировать о результатах УС СЦКК", - добавили в украинской делегации.Читайте такжеВ МИД РФ рассказали США свою версию событий на Донбассе

При этом в делегации Киева в ТКГ подчеркнули, что поселок Александровское Донецкой области находится на временно неподконтрольной Киеву территории. Расстояние населенного пункта от зоны столкновения около 15 километров.

Обвинения РФ в адрес Украины из-за гибели ребенка