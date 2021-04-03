В РФ разгоняют фейк о гибели ребенка на Донбассе после удара ВСУ

В РФ выдали новый фейк о войне на Донбассе / УНИАН

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал исключить Украину из Совета Европы после появления фейка о том, что якобы в результате удара беспилотника ВСУ на Донбассе погиб ребенок 2016 года рождения.

Володин в своем Telegram написал, что в результате удара военного беспилотника ВСУ "погиб пятилетний мальчик", при этом не удосужившись представить никаких доказательств.

"Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы", – заявил спикер Госдумы.

Как отмечает в Facebook блогер Александр Коваленко, пропагандисты РФ синхронно и активно включились в распространение фейка, что в Александровке на окраине Донецка в результате действий ВСУ погиб ребенок.

"Российским пропагандистам было принципиально важно распространить фейк о том, что село Александровское находится вблизи Донецка, а именно, нарочно спутать его с прифронтовым селом Александровка, находящимся на линии фронта. А все потому, что село Александровское, в котором произошел трагический инцидент, находится в глубочайшем тылу оккупантов и ни один дрон ВСУ туда попросту не может долететь.

Фактически, своим топографическим кретинизмом они попытались скрыть преступление оккупантов, на совести которых - гибель смерть ребенка. Причем не просто скрыть, но и организованно в нем обвинить ВСУ. Не исключено, что для дальнейшего развития этой провокации в рамках эскалации", - пояснил Коваленко.

Ситуация на Донбассе: