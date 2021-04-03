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В зоне ООС на Донбассе прогремел взрыв, погиб военный

3 апреля 2021, 18:22
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На востоке Украины сегодня защитник страны получил травму, после которой невозможно выжить.

Под поселком Шумы в результате взрыва погиб украинский воин
Под поселком Шумы в результате взрыва погиб защитник Украины / УНИАН

В субботу, 3 апреля, под поселком Шумы Донецкой области, который входит в зону операции Объединенных сил, погиб украинский военный.

Военнослужащий подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве, говорится на странице оперативно-тактической группировки Север Вооруженных сил Украины в Facebook.

В сообщении отмечается, что боец получил травму, несовместимую с жизнью.

"...недалеко от населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого получил боевое травмирование, несовместимое с жизнью, военнослужащий Объединенных сил...", – отметили в группировке.

Напомним, в конце марта пророссийские боевики у поселка Шумы обстреляли позиции украинских военных из минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов, погибли четверо защитников нашего государства.

Президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (украинское государство, Россия и ОБСЕ) инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности.

Председатель делегации нашей страны в ТКГ Леонид Кравчук на заседании предложил представителям РФ с 1 апреля обеспечить соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня, однако его инициативу отвергли.

Ранее на захваченной части Донбасса не раз вводили "перемирие", однако противник его нарушал.

По данным Генштаба ВСУ, в 2020 году на востоке украинского государства погибли 49 военных.

Агрессия России на Донбассе

  • В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
  • В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.
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