У Ермака ответили на фейк о гибели ребенка на Донбассе после удара ВСУ

Алексей Арестович / УНИАН

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович прокомментировал тиражируемый росСМИ фейк о том, что якобы на Донбассе погиб ребенок 2016 года рождения после удара ВСУ.

Комментируя в своем Facebook очередную манипуляцию РФ, Арестович потребовал назвать имя и фамилию ребенка, который якобы "погиб из-за обстрелов ВСУ" в Александровке Донецкой области.

По его словам, никаких подробных данных о происшествии в "ДНР" пока никто не представил. Он не исключил, что этот фейк может быть проверкой реакции Киева перед более серьезными провокациями.

"ФИО... погибшего в поселке Александровка ребенка и пострадавшей женщины" нет. Фотографий с места события нет. Неизвестно даже еще, был ли вообще какой-то взрыв/подрыв в этом месте, в это время. Зато Володин, спикер Госдумы, уже требует исключения Украины из Совета Европы", – пишет советник главы ОП.

В свою очередь Арестович выдвинул ряд требований инициаторам фейка:

"Наш ответ:

покажите ФИО ребенка и доказательства смерти именно по названной причине ("сброс взрывного устройства с украинского дрона");

верифицируйте доказательства через СММ ОБСЕ;

вину за гибель гражданского населения, согласно международного права, несет государство-агрессор, которое развязало войну".

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Что известно о новом фейке РФ по Донбассу: