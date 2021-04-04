У Ермака ответили на фейк о гибели ребенка на Донбассе после удара ВСУ

Алексей Арестович потребовал назвать имя ребенка, который якобы "погиб из-за обстрелов ВСУ".
Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович прокомментировал тиражируемый росСМИ фейк о том, что якобы на Донбассе погиб ребенок 2016 года рождения после удара ВСУ.
Комментируя в своем Facebook очередную манипуляцию РФ, Арестович потребовал назвать имя и фамилию ребенка, который якобы "погиб из-за обстрелов ВСУ" в Александровке Донецкой области.
По его словам, никаких подробных данных о происшествии в "ДНР" пока никто не представил. Он не исключил, что этот фейк может быть проверкой реакции Киева перед более серьезными провокациями.
"ФИО... погибшего в поселке Александровка ребенка и пострадавшей женщины" нет. Фотографий с места события нет. Неизвестно даже еще, был ли вообще какой-то взрыв/подрыв в этом месте, в это время. Зато Володин, спикер Госдумы, уже требует исключения Украины из Совета Европы", – пишет советник главы ОП.
В свою очередь Арестович выдвинул ряд требований инициаторам фейка:
"Наш ответ:
- покажите ФИО ребенка и доказательства смерти именно по названной причине ("сброс взрывного устройства с украинского дрона");
- верифицируйте доказательства через СММ ОБСЕ;
- вину за гибель гражданского населения, согласно международного права, несет государство-агрессор, которое развязало войну".
Читайте такжеКравчук выдвинул жесткое обвинение в адрес Путина из-за Донбасса
Что известно о новом фейке РФ по Донбассу:
- Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал исключить Украину из Совета Европы после появления фейка о том, что якобы в результате удара беспилотника ВСУ на Донбассе погиб ребенок 2016 года рождения.
- В свою очередь блогер Александр Коваленко уточнил, что пропагандисты РФ синхронно и активно включились в распространение фейка, что в Александровке на окраине Донецка в результате действий ВСУ погиб ребенок.
- Он пояснил, что пропагандистам РФ было принципиально важно распространить фейк о том, что село Александровское находится вблизи Донецка, а именно, нарочно спутать его с прифронтовым селом Александровка, находящимся на линии фронта.
- Он отметил, что село Александровское, в котором произошел трагический инцидент, находится в глубочайшем тылу оккупантов и ни один дрон ВСУ туда попросту не может долететь.