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У Лаврова б'ються над тим, щоб перешкодити Україні у поверненні Криму - Кулеба

1 травня 2021, 20:54

Москва бачить серйозну загрозу в реалізації проекту Кримська платформа, вважає Дмитро Кулеба.

Україна, Крим, прапор
У МЗС Росії спеціальна група працює над темою протидії Кримській платформі - Кулеба / УНІАН

У російському міністерстві закордонних справ працює група, завданням якої є реалізація планів щодо протидії запуску Кримської платформи. У той час, коли у Києві не готові казати про те, чи стане проект кроком до звільнення Криму, Росія сприймає майданчик як серйозну загрозу своїм інтересам. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"У російському МЗС діє ціла група, завдання якої - "завалити" саміт Кримської платформи. Тобто дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу. У той час, коли в Україні розповідають, що це якась формальність, у Росії насправді вважають Кримську платформу серйозною загрозою і серйозно їй протидіють", - розповів Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, перед тим, як запустити Кримську платформу, Київ очікує, коли Вашингтон визначиться з делегатом, який представить США на саміті. Американці фактично підтвердили свою участь, і наразі низка держав очікують формального затвердження, тому що їх дії залежать від рішення Штатів.читайте такожДелегація США приїде до Києва з метою повернення Криму в Україну

"Нас запевнили, що участь Сполучені Штати точно братимуть. Є досить багато країн, які орієнтуються на Сполучені Штати, і вони чекають, коли США остаточно підтвердять. Ми знаємо, що вони готові прибути, але є дипломатична гра", - додав Кулеба, підкресливши, що в України вже є підтвердження про участь у саміті Кримської платформи від лідерів інших країн.

Повернення Криму в Україну

МЗС України МЗС Росії Дмитро Кулеба новини України новини Криму Кримська платформа
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