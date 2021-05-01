У Лаврова б'ються над тим, щоб перешкодити Україні у поверненні Криму - Кулеба

Москва бачить серйозну загрозу в реалізації проекту Кримська платформа, вважає Дмитро Кулеба.
У російському міністерстві закордонних справ працює група, завданням якої є реалізація планів щодо протидії запуску Кримської платформи. У той час, коли у Києві не готові казати про те, чи стане проект кроком до звільнення Криму, Росія сприймає майданчик як серйозну загрозу своїм інтересам. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"У російському МЗС діє ціла група, завдання якої - "завалити" саміт Кримської платформи. Тобто дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу. У той час, коли в Україні розповідають, що це якась формальність, у Росії насправді вважають Кримську платформу серйозною загрозою і серйозно їй протидіють", - розповів Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, перед тим, як запустити Кримську платформу, Київ очікує, коли Вашингтон визначиться з делегатом, який представить США на саміті. Американці фактично підтвердили свою участь, і наразі низка держав очікують формального затвердження, тому що їх дії залежать від рішення Штатів.читайте такожДелегація США приїде до Києва з метою повернення Криму в Україну
"Нас запевнили, що участь Сполучені Штати точно братимуть. Є досить багато країн, які орієнтуються на Сполучені Штати, і вони чекають, коли США остаточно підтвердять. Ми знаємо, що вони готові прибути, але є дипломатична гра", - додав Кулеба, підкресливши, що в України вже є підтвердження про участь у саміті Кримської платформи від лідерів інших країн.
Повернення Криму в Україну
- Глава держави Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ про запуск заходів з реалізації Кримської платформи. Перемовний майданчик передбачає реалізацію планів зі звільнення та повернення окупованого Криму до складу України.
- У МЗС України 3 березня розповіли про те, що відомство працює над організацією візиту президента США Джо Байдена до Києва в рамках саміту Кримської платформи.
- На засіданні РНБО 11 березня була прийнята стратегія з питань повернення захоплених Росією Криму і Севастополя до складу України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджував, що план щодо повернення Криму складається з трьох ключових аспектів: робота в рамках стратегії щодо півострову, зміцнення зусиль щодо повернення автономної республіки на полях Кримської платформи і реалізація кроків, спрямованих на відновлення суверенітету Києва над півостровом.