У Зеленського анонсували перемовини з Путіним, Меркель і Макроном

Зеленський незабаром проведе перемовини з кожним з лідерів нормандського формату - Мендель / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський незабаром проведе окремі перемовини щодо Донбасу з главою РФ Володимиром Путіним, канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Перемовини Москви, Парижа і Берліна 30 березня - це нарада з міжнародних питань, сказала в ефірі телеканалу Дім прессекретарка українського гаранта Юлія Мендель.

За її словами, не буде прецедентів, за яких питання щодо України обговорюються без участі української держави. Дискусія Путіна, Меркель і Макрона є нарадою, під час якої обговорювалися безліч питань.

"Питання з приводу України без України не можуть і не будуть обговорюватися. Те, що вчора була нарада трьох лідерів — Німеччини, Франції та Росії — це нарада, в рамках якої обговорювалася дуже широка повістка всіх міжнародних питань. На сьогодні війна на Донбасі — це єдина війна у Європі. І було б дуже дивно, якби лідери Німеччини і Франції, говорячи з Росією, не згадували б цю війну ", - сказала Мендель.читайте такожАрестович розкрив причину відмови Росії від перемир'я на Донбасі

Також вона додала, що президент Володимир Зеленський незабаром проведе окремі перемовини з Путіним, Меркель і Макроном щодо Донбасу, під час яких обговорюватимуться питання мирного врегулювання російсько-українського конфлікту.

"Володимир Зеленський незабаром обговорить усі питання з кожним з лідерів "нормандської четвірки", і ще раз підкреслить, що Україна рухатиметься до миру", - підкреслила Юлія Мендель.

Перемовини щодо Донбасу