У Зеленського анонсували перемовини з Путіним, Меркель і Макроном

Перемовини РФ, Франції та Німеччини – це не дискусія щодо Донбасу, а нарада з міжнародних питань, сказала Юлія Мендель.
Президент України Володимир Зеленський незабаром проведе окремі перемовини щодо Донбасу з главою РФ Володимиром Путіним, канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Перемовини Москви, Парижа і Берліна 30 березня - це нарада з міжнародних питань, сказала в ефірі телеканалу Дім прессекретарка українського гаранта Юлія Мендель.
За її словами, не буде прецедентів, за яких питання щодо України обговорюються без участі української держави. Дискусія Путіна, Меркель і Макрона є нарадою, під час якої обговорювалися безліч питань.
"Питання з приводу України без України не можуть і не будуть обговорюватися. Те, що вчора була нарада трьох лідерів — Німеччини, Франції та Росії — це нарада, в рамках якої обговорювалася дуже широка повістка всіх міжнародних питань. На сьогодні війна на Донбасі — це єдина війна у Європі. І було б дуже дивно, якби лідери Німеччини і Франції, говорячи з Росією, не згадували б цю війну ", - сказала Мендель.читайте такожАрестович розкрив причину відмови Росії від перемир'я на Донбасі
Також вона додала, що президент Володимир Зеленський незабаром проведе окремі перемовини з Путіним, Меркель і Макроном щодо Донбасу, під час яких обговорюватимуться питання мирного врегулювання російсько-українського конфлікту.
"Володимир Зеленський незабаром обговорить усі питання з кожним з лідерів "нормандської четвірки", і ще раз підкреслить, що Україна рухатиметься до миру", - підкреслила Юлія Мендель.
Перемовини щодо Донбасу
- Президент України Володимир Зеленський 9 березня заявляв, що він готовий провести окремі перемовини щодо Донбасу з Путіним, Меркель і Макроном у тому випадку, якщо не відбудеться саміт у нормандському форматі.
- 26 березня глава держави Володимир висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових в результаті загострення Росією конфлікту на Донбасі і закликав усіх лідерів нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для збереження режиму перемир'я в регіоні.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 30 березня в інтерв'ю звинуватив Україну в невиконанні Мінських угод і сказав, що перемовини щодо Донбасу знаходяться в глухому куті через небажання Києва вести діалог з "ЛДНР".
- Під час перемовин 31 березня Росія, Франція і Німеччина дійшли висновку, згідно з яким треба провести саміт в рамках нормандського формату. Однак його проведення залежить від виконання домовленостей, досягнутих на перемовинах нормандської четвірки у Парижі в 2019 році.