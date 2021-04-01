У Зеленского анонсировали переговоры с Путиным, Меркель и Макроном

Зеленский в скором времени проведет переговоры с каждым из лидеров нормандского формата - Мендель / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени проведет отдельные переговоры по Донбассу с главой РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры Москвы, Парижа и Берлина 30 марта – это совещание по международным вопросам, сказала в эфире телеканала Дом пресс-секретарь украинского гаранта Юлия Мендель.

По ее словам, не будет прецедентов, при которых вопросы по поводу Украины обсуждаются без участия украинского государства. Дискуссия Путина, Меркель и Макрона является совещанием, в ходе которого обсуждались множество вопросов.

"Вопросы по поводу Украины без Украины не могут и не будут обсуждаться. То, что вчера было совещание трёх лидеров — Германии, Франции и России — это совещание, в рамках которого обсуждалась очень широкая повестка всех международных вопросов. На сегодня война на Донбассе — это единственная война в Европе. И было бы очень странно, если бы лидеры Германии и Франции, говоря с Россией, не упоминали бы эту войну ", - сказала Мендель.Читайте такжеАрестович раскрыл причину отказа России от перемирия на Донбассе

Также она добавила, что президент Владимир Зеленский в скором времени проведет отдельные переговоры с Путиным, Меркель и Макроном по Донбассу, в ходе которых будут обсуждаться вопросу мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

"Владимир Зеленский в скором времени обсудит все вопросы с каждым из лидеров "нормандской четвёрки", и ещё раз подчеркнёт, что Украина будет двигаться к миру", - подчеркнула Юлия Мендель.

Переговоры по Донбассу