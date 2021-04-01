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У Зеленского анонсировали переговоры с Путиным, Меркель и Макроном

1 апреля 2021, 00:25
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Переговоры РФ, Франции и Германии – это не дискуссия по Донбассу, а совещание по международным вопросам, сказала Юлия Мендель.

Зеленский
Зеленский в скором времени проведет переговоры с каждым из лидеров нормандского формата - Мендель / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени проведет отдельные переговоры по Донбассу с главой РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры Москвы, Парижа и Берлина 30 марта – это совещание по международным вопросам, сказала в эфире телеканала Дом пресс-секретарь украинского гаранта Юлия Мендель.

По ее словам, не будет прецедентов, при которых вопросы по поводу Украины обсуждаются без участия украинского государства. Дискуссия Путина, Меркель и Макрона является совещанием, в ходе которого обсуждались множество вопросов.

"Вопросы по поводу Украины без Украины не могут и не будут обсуждаться. То, что вчера было совещание трёх лидеров — Германии, Франции и России — это совещание, в рамках которого обсуждалась очень широкая повестка всех международных вопросов. На сегодня война на Донбассе — это единственная война в Европе. И было бы очень странно, если бы лидеры Германии и Франции, говоря с Россией, не упоминали бы эту войну ", - сказала Мендель.Читайте такжеАрестович раскрыл причину отказа России от перемирия на Донбассе

Также она добавила, что президент Владимир Зеленский в скором времени проведет отдельные переговоры с Путиным, Меркель и Макроном по Донбассу, в ходе которых будут обсуждаться вопросу мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

"Владимир Зеленский в скором времени обсудит все вопросы с каждым из лидеров "нормандской четвёрки", и ещё раз подчеркнёт, что Украина будет двигаться к миру", - подчеркнула Юлия Мендель.

Переговоры по Донбассу

  • Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта заявлял, что он готов провести отдельные переговоры по Донбассу с Путиным, Меркель и Макроном в том случае, если не состоится саммит в нормандском формате.
  • 26 марта глава государства Владимир выразил соболезнования в связи с гибелью украинских военных в результате обострения Россией конфликта на Донбассе и призвал всех лидеров нормандской четверки приложить максимальные усилия для сохранения режима перемирия в регионе.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 марта в интервью обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и сказал, что переговоры по Донбассу находятся в тупике из-за нежелания Киева вести диалог с "ЛДНР".
  • В ходе переговоров 31 марта Россия, Франция и Германия пришли к выводу, согласно которому нужно провести саммит в рамках нормандского формата. Однако его проведение зависит от выполнения договоренностей, достигнутых на переговорах нормандской четверки в Париже в 2019 году.

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