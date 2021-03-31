У Зеленського назвали статус Тупицького і розкрили плани щодо КСУ

Розпорядження Тупицького не мають юридичної сили - Веніславський / УНІАН

Олександр Тупицький вже не голова Конституційного суду, тому будь-які видані ним розпорядження не мають юридичної сили. Він втратив посаду після того, як був опублікований указ президента Володимира Зеленського, сказав в ефірі каналу Україна 24 представник глави держави в суді Федір Веніславський.

За його словами, з того моменту, як був виданий указ президента, Тупицький більше не суддя. Будь-які його постанови і розпорядження не мають правових наслідків.

"Тупицький вже припинив бути суб'єктом з 27 березня 2021 року. Те, що людина себе вважає ще на цей час якимось чиновником в КСУ - це питання не до мене. З моменту видання указу президента пан Тупицький втратив статус судді. Жодних юридичних наслідків його будь-які розпорядження, накази, директиви або ще щось, не матимуть і не повинні", - сказав Веніславський.читайте такожУ КСУ закликали суд ухвалити рішення щодо закону про українську мову

Також він уточнив, що вже незабаром президент оголосить конкурс на отримання вакантних посад у Конституційному суді України.

Звільнення Тупицького з КСУ