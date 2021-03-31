У Зеленського назвали статус Тупицького і розкрили плани щодо КСУ

Тупицький більше не є головою Конституційного суду України, сказав Федір Веніславський.
Олександр Тупицький вже не голова Конституційного суду, тому будь-які видані ним розпорядження не мають юридичної сили. Він втратив посаду після того, як був опублікований указ президента Володимира Зеленського, сказав в ефірі каналу Україна 24 представник глави держави в суді Федір Веніславський.
За його словами, з того моменту, як був виданий указ президента, Тупицький більше не суддя. Будь-які його постанови і розпорядження не мають правових наслідків.
"Тупицький вже припинив бути суб'єктом з 27 березня 2021 року. Те, що людина себе вважає ще на цей час якимось чиновником в КСУ - це питання не до мене. З моменту видання указу президента пан Тупицький втратив статус судді. Жодних юридичних наслідків його будь-які розпорядження, накази, директиви або ще щось, не матимуть і не повинні", - сказав Веніславський.читайте такожУ КСУ закликали суд ухвалити рішення щодо закону про українську мову
Також він уточнив, що вже незабаром президент оголосить конкурс на отримання вакантних посад у Конституційному суді України.
Звільнення Тупицького з КСУ
- Глава держави Володимир Зеленський 27 березня скасував указ колишнього президента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького головою КСУ та Олександра Касмініна суддею інстанції. Своє рішення президент пояснив інтересами державної безпеки.
- Представник президента у КСУ Федір Веніславський заявив, що рішення Зеленського відповідає закону. Тупицький у 2014 році написав особливу думку про "референдум" у Криму і таким чином показав, що виступає на боці Росії.
- Конституційний суд 29 березня опублікував заяву про намір 12 квітня провести засідання, на якому буде розглянуто звільнення Тупицького і Касмініна згідно з указом президента.