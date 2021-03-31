У Зеленского назвали статус Тупицкого и раскрыли планы по КСУ

Тупицкий больше не является главой Конституционного суда Украины, сказал Федор Вениславский.
Александр Тупицкий уже не глава Конституционного суда, поэтому какие-либо изданные им распоряжения не имеют юридической силы. Он потерял должность после того, как был опубликован указ президента Владимира Зеленского, сказал в эфире канала Украина 24 представитель главы государства в суде Федор Вениславский.
По его словам, с того момента, как был издан указ президента, Тупицкий больше не судья. Любые его постановления и распоряжения не имеют правовых последствий.
"Тупицкий уже перестал быть субъектом с 27 марта 2021 года. То, что человек себя считает еще на это время каким-то чиновником в КСУ - это вопрос не ко мне. С момента издания указа президента господин Тупицкий потерял статус судьи. Никаких юридических последствий его любые распоряжения, приказы, директивы или еще что-то, не будут иметь и не должны", - сказал Вениславский.Читайте такжеВ КСУ призвали суд принять решение по закону об украинском языке
Также он уточнил, что уже в скором времени президент объявит конкурс на получение вакантных должностей в Конституционном суде Украины.
Увольнение Тупицкого из КСУ
- Глава государства Владимир Зеленский 27 марта отменил указ бывшего президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого главой КСУ и Александра Касминина судьей инстанции. Свое решение президент объяснил интересами государственной безопасности.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что решение Зеленского соответствует закону. Тупицкий в 2014 году написал особое мнение о "референдуме" в Крыму и таким образом показал, что выступает на стороне России.
- Конституционный суд 29 марта опубликовал заявление о намерении 12 апреля провести заседание, на котором будет рассмотрено увольнение Тупицкого и Касминина согласно указу президента.