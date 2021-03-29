Тупицкий объявил о специальном заседании КСУ из-за Зеленского

Зеленский уволил Тупицкого с поста главы КСУ 27 марта.
Александр Тупицкий решил подписать распоряжение о созыве заседания Конституционного суда, которое должно состояться 12 апреля. Судьи намерены собраться с целью рассмотрения указа президента Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Тупицкого главой КСУ, говорится в документе, опубликованном инстанцией в Facebook.
В пресс-службе КСУ указали, что по распоряжению Тупицкого, будет созвано специальное пленарное заседание. Инстанция обнародовала копию соответствующего распоряжения, в которой говорится, что суд собирается рассматривать вопрос увольнения Тупицкого с поста главы КСУ и судьи Александра Касминина на основании указа президента Украины Владимира Зеленского. На документе стоит дата 29 марта 2021 года.
"Сообщаем о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины на 12 апреля 2021", - отмечено в сообщении.Читайте такжеЗеленский объяснил, почему отменил указы Януковича о назначении судей КСУ
Ситуация с КСУ и увольнение Тупицкого
- Конституционный суд Украины 27 декабря 2020 года вынес вердикт, согласно которому статья Уголовного кодекса, предусматривающая уголовную ответственность за внесение госслужащими ложных данных в электронные декларации, не соответствует Конституции. Суд заблокировал систему е-деклараций политиков и чиновников.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский говорил, что такое решение - негативный сигнал Западу и может отразиться на безвизовом режиме с ЕС и на евроинтеграции Украины.
- В Евросоюзе в ответ на решение КСУ допустили возможность приостановки безвизового режима с Украиной и обратились к Киеву с просьбой создать комиссию для внесения изменений в Конституцию.
- Верховная Рада 4 декабря проголосовала за восстановление уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях. Однако вместо заключения под стражу санкция закона предполагает штраф и ограничение свободы на 2 года.
- Президент Украины Зеленский своим указом 29 декабря отстранил Тупицкого от исполнения полномочий главы КСУ на 2 месяца после ходатайства генпрокуратуры, куда судья не явился на допрос по делу о приватизации предприятия в Донецкой области.
- 27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский издал указ, которым отменил указ Виктора Януковича от 13 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого главой КСУ. Также был уволен и судья Александр Касминин, назначенный тем же указом.