Тупицкий объявил о специальном заседании КСУ из-за Зеленского

КСУ рассмотрит указ президента Зеленского, на основании которого был уволен Тупицкий / Фото: ccu.gov.ua

Александр Тупицкий решил подписать распоряжение о созыве заседания Конституционного суда, которое должно состояться 12 апреля. Судьи намерены собраться с целью рассмотрения указа президента Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Тупицкого главой КСУ, говорится в документе, опубликованном инстанцией в Facebook.

В пресс-службе КСУ указали, что по распоряжению Тупицкого, будет созвано специальное пленарное заседание. Инстанция обнародовала копию соответствующего распоряжения, в которой говорится, что суд собирается рассматривать вопрос увольнения Тупицкого с поста главы КСУ и судьи Александра Касминина на основании указа президента Украины Владимира Зеленского. На документе стоит дата 29 марта 2021 года.

"Сообщаем о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины на 12 апреля 2021", - отмечено в сообщении.Читайте такжеЗеленский объяснил, почему отменил указы Януковича о назначении судей КСУ

Ситуация с КСУ и увольнение Тупицкого