У Зеленського звинуватили Тупицького в підтримці окупації Криму

Рішення про звільнення Тупицького обґрунтоване рішенням РНБО, сказав Федір Веніславський.
Звільнення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького на базі указу президента Володимира Зеленського обґрунтовано рішенням РНБО про перегляд усіх указів Віктора Януковича, які несуть потенційну загрозу державній безпеці. До того ж дії Тупицького у 2014 році показали, що він на боці Росії в ситуації із захопленням Криму, сказав представник президента у КСУ Федір Веніславський виданню РБК-Україна.
За його словами, дії Зеленського продиктовані рішенням РНБО, яке передбачає перегляд указів Януковича, що можуть становити небезпеку для держави.
Крім того, як стверджує Веніславський, ще в березні 2014 року Тупицький під час розгляду Конституційним судом справи про конституційність так званого "кримського референдуму" не підтримав рішення колег-суддів про незаконність проведення заходу і написав особливу думку. За законом Тупицький мав право на особливу думку, проте в цій ситуації він фактично показав підтримку протизаконних дій Росії у Криму.читайте такожУ КСУ розгорілася "війна" за місце відстороненого Тупицького
"З юридичної точки зору, особлива думка є гарантією діяльності судді КСУ, але її зміст, спрямованість відображає цінності та інтереси, моральні орієнтири судді. У даному випадку Тупицький фактично показав, що він ще з 2014 року стояв на боці країни-агресора", - уточнив Веніславський.
Також, на думку нардепа, незаконне оформлення земельної ділянки Тупицьким у Криму посприяло легалізації процесу анексії українського півострова.
"Все це в сукупності абсолютно дає право казати, що дії пана Тупицького точно суперечать інтересам національної безпеки, територіальної цілісності та національного суверенітету", - вважає він.
Веніславський підкреслив, що указ Володимира Зеленського, який скасовує указ Віктора Януковича про призначення Тупицького і судді Олександра Касмініна, є законним в рамках повноважень глави держави. Згідно з його точкою зору, Тупицький з 27 березня 2021 року не є суддею і затвердження цього питання з боку Великої палати не потрібно.
Справа Олександра Тупицького
- Голову Конституційного суду Олександра Тупицького 28 грудня 2020 року викликали на допит до Офісу генпрокурора з метою вручення йому підозри у справі щодо приватизації Зуївського енергомеханічного заводу у Донецькій області. Тупицький не прийшов на допит, після чого генпрокуратура звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням відсторонити Тупицького з посади голови КСУ у зв'язку з кримінальним провадженням.
- Президент Володимир Зеленський 29 грудня за підсумками позачергового засідання РНБО підписав указ про те, що голова Конституційного Суду Олександр Тупицький відсторонюється від своєї діяльності на 2 місяці.
- У КСУ 5 січня провели засідання і заявили, що Зеленський не мав права усувати Тупицького. Як стверджують в інстанції, голову суду можна усунути тільки в разі затримання або взяття судді під варту.
- 3 лютого Верховний суд відмовився відкривати провадження з приводу відповідності закону відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
- 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького головою Конституційного суду України. В указі гаранта підкреслюється, що рішення прийнято в інтересах національної безпеки держави.