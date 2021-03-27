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У Зеленського звинуватили Тупицького в підтримці окупації Криму

27 березня 2021, 12:59

Рішення про звільнення Тупицького обґрунтоване рішенням РНБО, сказав Федір Веніславський.

Федір Веніславський
Тупицький своїм рішенням у 2014 році показав, що він на боці Росії в питанні захоплення Криму - Веніславський / nlu.edu.ua

Звільнення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького на базі указу президента Володимира Зеленського обґрунтовано рішенням РНБО про перегляд усіх указів Віктора Януковича, які несуть потенційну загрозу державній безпеці. До того ж дії Тупицького у 2014 році показали, що він на боці Росії в ситуації із захопленням Криму, сказав представник президента у КСУ Федір Веніславський виданню РБК-Україна.

За його словами, дії Зеленського продиктовані рішенням РНБО, яке передбачає перегляд указів Януковича, що можуть становити небезпеку для держави.

Крім того, як стверджує Веніславський, ще в березні 2014 року Тупицький під час розгляду Конституційним судом справи про конституційність так званого "кримського референдуму" не підтримав рішення колег-суддів про незаконність проведення заходу і написав особливу думку. За законом Тупицький мав право на особливу думку, проте в цій ситуації він фактично показав підтримку протизаконних дій Росії у Криму.читайте такожУ КСУ розгорілася "війна" за місце відстороненого Тупицького

"З юридичної точки зору, особлива думка є гарантією діяльності судді КСУ, але її зміст, спрямованість відображає цінності та інтереси, моральні орієнтири судді. У даному випадку Тупицький фактично показав, що він ще з 2014 року стояв на боці країни-агресора", - уточнив Веніславський.

Також, на думку нардепа, незаконне оформлення земельної ділянки Тупицьким у Криму посприяло легалізації процесу анексії українського півострова.

"Все це в сукупності абсолютно дає право казати, що дії пана Тупицького точно суперечать інтересам національної безпеки, територіальної цілісності та національного суверенітету", - вважає він.

Веніславський підкреслив, що указ Володимира Зеленського, який скасовує указ Віктора Януковича про призначення Тупицького і судді Олександра Касмініна, є законним в рамках повноважень глави держави. Згідно з його точкою зору, Тупицький з 27 березня 2021 року не є суддею і затвердження цього питання з боку Великої палати не потрібно.

Справа Олександра Тупицького

Володимир Зеленський новини України новини Криму Федір Веніславський Олександр Тупицький
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