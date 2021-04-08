У Зеленського відреагували на різкі висловлювання Козака щодо Донбасу

У Зеленського відреагували на слова Дмитра Козака / УНІАН

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на заяву заступника голови Адміністрації президента Дмитра Козака про ситуацію навколо Донбасу. Як заявив Корреспондент.net радник президента Михайло Подоляк, Київ не дивує риторика Москви.

"Ось чим нас точно вже не здивувати, так це загрозливою риторикою з Москви. Для чого це їм потрібно? Дуже просто: їх машина пропаганди працює на посилення напруження ситуації і на посилення тиску. Важливо розуміти: це тиск не тільки на Україну, а й на інших учасників Нормандського формату, на всі ті країни, які підтримують нашу територіальну цілісність. А якщо вже в Москві продовжать згадувати трагедію в Сребрениці, то не зайвим буде щоразу уточнювати: чому ж Росія блокувала за допомогою свого права вето в Радбезі ООН відповідну резолюцію, в якій вбивство людей в Сребрениці класифікувалося як геноцид", - сказав Подоляк.

Він запевнив, що Україна не зацікавлена в будь-якій ескалації військового протистояння.

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"Наша армія готова до будь – якого розвитку подій, але державний пріоритет залишається незмінним-це завжди ставка на пошук дипломатичного рішення для припинення війни. Україна цінує кожне життя своїх громадян і тому для нас загострення ситуації на Донбасі – це дійсно серйозно. Це не риторика, не пропаганда, і не дипломатичні ігри. А ось те, що Росія використовує загибель людей для чергових політичних маніпуляцій, – весь світ чітко бачить", - зазначив радник глави ОП.

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