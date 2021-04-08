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У Зеленского отреагировали на резкие высказывания Козака по Донбассу

8 апреля 2021, 18:33
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В Офисе президента Украины не удивлены высказываниями замглавы администрации президента Дмитрия Козака о ситуации вокруг Донбасса.

Офис президента
У Зеленского отреагировали на слова Дмитрия Козака / УНИАН

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на заявление замглавы администрации президента Дмитрия Козака о ситуации вокруг Донбасса. Как заявил Корреспондент.net советник главы ОП Михаил Подоляк, Киев не удивляет риторика Москвы.

"Вот чем нас точно уже не удивить, так это угрожающей риторикой из Москвы. Для чего это им нужно? Очень просто: их машина пропаганды работает на усиление накала ситуации и на усиление давления. Важно понимать: это давление не только на Украину, но и на других участников Нормандского формата, на все те страны, которые поддерживают нашу территориальную целостность. А если уж в Москве продолжат упоминать трагедию в Сребренице, то не лишним будет всякий раз уточнять: почему же Россия блокировала с помощью своего права вето в Совбезе ООН соответствующую резолюцию, в которой убийство людей в Сребренице классифицировалось как геноцид", - сказал Подоляк.

Он заверил, что Украина не заинтересована в какой-либо эскалации военного противостояния.

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"Наша армия готова к любому развитию событий, но государственный приоритет остается неизменным – это всегда ставка на поиск дипломатического решения для прекращения войны. Украина ценит каждую жизнь своих граждан и поэтому для нас обострение ситуации на Донбассе – это действительно серьезно. Это не риторика, не пропаганда, и не дипломатические игры. А вот то, что Россия использует гибель людей для очередных политических манипуляций, – весь мир четко видит", - отметил советник главы ОП.

Война на Донбассе - о чем ранее писал Главред:

  • 8 апреля прошли переговоры Федерального канцлера Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора Путин обвинил Украину в "провокациях" на Донбассе и попытке эскалации конфликта. Достигнуты договоренности о продолжении дискуссии в нормандском формате на уровне советников.
  • Участник переговоров в рамках нормандского формата, замглавы АП РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия допускает возможность "встать на защиту жителей Донбасса" в том случае, если произойдет серьезное обострение конфликта. Он пригрозил Киеву, что такая ситуация может стать "началом конца Украины".
  • Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович утверждал, что Россия не пойдет на прямое военное вторжение в Украину. Однако он допустил военные провокации россиян на Донбассе.
  • Козак сегодня сделал ряд резких заявлений, в которых раскритиковал как Киев, так и других причастных к нормандскому формату.

новости России ООН Дмитрий Козак Михаил Подоляк новости Украины новости Донбасса
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