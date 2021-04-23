У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі

Мендель підкреслила, що реакція українського лідера на слова російського колеги обов'язково буде.
Прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала слова російського лідера Володимира Путіна про зустріч у Москві.
Зеленський відреагує на заяву Путіна, сказала спікер у коментарі Укрінформ.
За її словами, реакція глави української держави буде обов'язково.
"Реакція глави держави обов'язково буде", – сказала прессекретар.
Нагадаємо, 20 квітня з'явилося нове відеозвернення Володимира Зеленського. Президент звернувся не лише до українців, а й до Росії, і озвучив пропозицію Володимиру Путіну.
Глава української держави запропонував президенту РФ зустрітися у будь-якій точці Донбасу, у якій йдуть бойові дії.
Російський колега сказав, що, якщо зустріч стосується ситуації на Донбасі, то президент України має зустрітися з представниками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".
Глава РФ додав, що у Москві Зеленського готові прийняти у будь-який час для обговорення російсько-українських відносин.
Нагадаємо, на Донбасі наприкінці березня загострився конфлікт, проросійські бойовики стали частіше обстрілювати позиції українських військових. У результаті одного з обстрілів загинули четверо захисників нашої країни.
Юлія Мендель говорила, що Володимир Зеленський запросив переговори з Володимиром Путіним для обговорення ситуації і так і не отримав відповідь від російської сторони.
В останні дні березня також стало відомо, що РФ під виглядом навчань стягує війська до східного кордону України. Росія також перекидала свіжі сили у захоплений Крим.
У Кремлі стверджували, що не готуються до війни. Українська сторона вважає, що РФ використовувала маневри для тиску під час переговорів щодо Донбасу.
Низка західних держав висловили підтримку Києву й закликали владу Росії відмовитися від загострення ситуації.
Агресія Росії у Криму та на Донбасі
- Відносини між Україною та Росією зіпсувалися після Революції гідності, яка розпочалася у Києві в листопаді 2013 року. В результаті революції владу втратив проросійський президент Віктор Янукович та втік у РФ.
- Янукович закликав російську владу ввести війська в Україну.
- У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
- У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".