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У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі

23 квітня 2021, 09:14
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Мендель підкреслила, що реакція українського лідера на слова російського колеги обов'язково буде.

Мендель висловилася щодо пропозиції Путіна відносно зустрічі у Москві
У Володимира Зеленського висловилися щодо пропозиції Володимира Путіна відносно зустрічі у Москві / Скріншот з YouTube

Прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала слова російського лідера Володимира Путіна про зустріч у Москві.

Зеленський відреагує на заяву Путіна, сказала спікер у коментарі Укрінформ.

За її словами, реакція глави української держави буде обов'язково.

"Реакція глави держави обов'язково буде", – сказала прессекретар.

Нагадаємо, 20 квітня з'явилося нове відеозвернення Володимира Зеленського. Президент звернувся не лише до українців, а й до Росії, і озвучив пропозицію Володимиру Путіну.

Глава української держави запропонував президенту РФ зустрітися у будь-якій точці Донбасу, у якій йдуть бойові дії.

Російський колега сказав, що, якщо зустріч стосується ситуації на Донбасі, то президент України має зустрітися з представниками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Глава РФ додав, що у Москві Зеленського готові прийняти у будь-який час для обговорення російсько-українських відносин.

Нагадаємо, на Донбасі наприкінці березня загострився конфлікт, проросійські бойовики стали частіше обстрілювати позиції українських військових. У результаті одного з обстрілів загинули четверо захисників нашої країни.

Юлія Мендель говорила, що Володимир Зеленський запросив переговори з Володимиром Путіним для обговорення ситуації і так і не отримав відповідь від російської сторони.

В останні дні березня також стало відомо, що РФ під виглядом навчань стягує війська до східного кордону України. Росія також перекидала свіжі сили у захоплений Крим.

У Кремлі стверджували, що не готуються до війни. Українська сторона вважає, що РФ використовувала маневри для тиску під час переговорів щодо Донбасу.

Низка західних держав висловили підтримку Києву й закликали владу Росії відмовитися від загострення ситуації.

Агресія Росії у Криму та на Донбасі

  • Відносини між Україною та Росією зіпсувалися після Революції гідності, яка розпочалася у Києві в листопаді 2013 року. В результаті революції владу втратив проросійський президент Віктор Янукович та втік у РФ.
  • Янукович закликав російську владу ввести війська в Україну.
  • У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
  • У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".
Володимир Зеленський Володимир Путін Юлія Мендель
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